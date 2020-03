Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) In mehreren Orten Oberhavels hat die Polizei am Dienstagabend Partys von Jugendlichen aufgelöst. Die Beamten klärten die Heranwachsenden auch über die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bei solchen Feten auf.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch berichtete, hatten sich Anwohner aus Oranienburg, Hennigsdorf, Velten, Leegebruch und Fürstenberg am Abend bei der Polizei wegen diverser Ruhestörungen beschwert. In Oranienburg hatten sich die Jugendlichen – die offenbar den Beginn der sogenannten Corona-Ferien feierten – am Lehnitzsee getroffen, in Velten an der Kreisbahnstraße und in Hennigsdorf an der Hafenstraße.

Live-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Die Polizei erteilte jeweils Platzverweise und schickte die jungen Leute nach Hause. "Unsere Kollegen haben zudem versucht, die Jugendlichen für das Thema Corona und die damit verbundene Ansteckungsgefahr zu sensibilisieren. Das ist in der Altersgruppe, die sich ja sehr gern trifft, allerdings nicht ganz einfach", sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Sie appellierte an die Jugendlichen, vorerst zu Hause zu bleiben. Die Polizei werde auch weiterhin den Nachwuchs im Auge behalten. Alle Polizeieinsätze spielten sich am Dienstag zwischen 20 und 23.30 Uhr ab.