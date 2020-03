Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Thomas Meinecke, Direktor des Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasiums, strahlte am Mittwochvormittag beim Blick auf seinen Computerbildschirm. Gut 92 Prozent Anwesenheitsquote steht auf seiner Statistikseite. "Das ist normaler Durchschnitt", so der Schulleiter. Fast alle seiner 753 Schülerinnen und Schüler sind also am ersten Tag der Schließung erschienen. Es findet Unterricht nach Stundenplan statt. Allerdings wird Mathe, Deutsch und Geschichte nicht in der Schule, sondern in virtuellen Klassenräumen im Internet gegeben. Sogar der Sport-Unterricht findet statt. Meinecke hat mit seinem Kurs das Jonglieren trainiert. Jeder Schüler musste vor seiner Kamera zeigen, was er drauf hat.

Das Marie-Curie-Gymnasium ist mutmaßlich die einzige Schule in Brandenburg, vielleicht sogar in ganz Deutschland, an der keine Stunde wegen der Schließung ausfällt. Entsprechend groß ist das Interesse der Medien. Redakteure von Zeit, Spiegel, Radio und TV-Sendern berichten über die virtuelle Schule aus Hohen Neuendorf. "Wir freuen uns über das überregionale Interesse", sagte Mathe- und Informatiklehrer Paul Aurin, der vor zwei Jahren zusammen mit seinem Kollegen Benjamin Lutter und Direktor Meinecke das Projekt initiiert hat. Die lange Vorbereitung zahlt sich jetzt aus.

Trotz des erfolgreichen Starts hakt es noch an der einen oder anderen Stelle. So sind kurzfristig Regeln aufgestellt worden, wie sich Lehrer und Schüler im Chatroom verhalten, damit die Kommunikation reibungslos funktioniert. Bei wenigen Lehrern und Jugendlichen gab es auch technische Probleme. Einige der Pädagogen waren vor dem Start eher skeptisch. So der Geschichts- und Deutschlehrer Attila Wienstrath: "Jetzt bin ich froh und dankbar, dass es wirklich funktioniert", sagte er nach der ersten Online-Stunde. "Allerdings wird dieses Modell den richtigen Unterricht niemals ersetzen können." Wienstrath fehlen die emotionalen Momente und die nonverbale Kommunikation aus dem analogen Klassenzimmer. Zudem könne er nicht kontrollieren, wer neben seinen Schülern sitzt und möglicherweise hilft.