Oegeln Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zugang zu den Räumen einer gastronomischen Einrichtung in der Lindenstraße im Beeskower Ortsteil Oegeln verschafft. Dabei wurde eine Eingangstür stark beschädigt. In die Wohnräume drangen die Eindringlinge glücklicherweise nicht vor. Sie stahlen jedoch Bargeld: vom Wechselgeld und dem Trinkgeld der Beschäftigten. Der Sachschaden wird auf 1000 bis 2500 Euro geschätzt.