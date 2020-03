René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine Zeugin beobachtete am späten Dienstagabend gegen 22.00 Uhr zwei männliche Personen, die gerade dabei waren, in der Mittelstraße in Rathenow mehrere Graffiti auf Hauswände zu sprühen. Als die Polizei vor Ort kam, waren die Täter bereits geflüchtet. Insgesamt wurden 17 Schmierereien festgestellt, für die überwiegend lila, rote und blaue Farbe benutzt wurde. Zu Schaden kamen Hauswände, Fenster, Türen, Bänke und Stromverteilerkästen.