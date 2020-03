MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Nach einer hochgefährlichen Fahrt von Fürstenwalde bis Groß Rietz konnte am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Lkw von der Polizei nur mit einem Stopp-Stick zum Anhalten gezwungen werden.

Der Lkw war bereits mit überhöhter Geschwindigkeit durch Fürstenwalde gefahren. So fiel er bereits in der Eisenbahnstraße auf, weil er mit hohem Tempo, eingeschalteten Warnblinkern und laut hupend unterwegs war. Er passierte die Spreebrücke und raste weiter durch die Langewahler Straße und weiter die Lise-Meitner-Straße. Dabei verursachte er bereits zwei Unfälle, fuhr aber unbeirrt weiter. Auf der Beeskower Chaussee mussten mehrere Fahrzeugführer ausweichen und fuhren gegen Bäume oder in den Straßengraben. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Lkw-Fahrer nutzte häufig die linke Fahrspur, auch auf der weiteren Fahrt über die Bundesstraße 168 Richtung Beeskow.

Auch ein Bus musste ausweichen, der Fahrer schaffte es aber, den Bus noch halb über dem Straßengraben zum Stehen zu bringen. Die Fahrgäste konnten unverletzt in einen anderen Bus umsteigen. Längst waren etliche Streifenwagen im Einsatz. Hinter der Ortslage Groß Rietz fuhr der Lkw über einen von der Polizei ausgelegten Stopp-Stick und konnte wenig später angehalten werden. Der Lkw wurde sichergestellt und der Fahrer zunächst auf Alkoholkonsum getestet. Doch der Atemalkoholwert lag bei null Promille. Der 56-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Er war der einzige,der eine Verletzung erlitten hatte und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und zur Nötigung sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Straftaten werden geprüft.

Korrektur: In einer früheren Version war in der Überschrift das Wort Amokfahrt verwendet worden. Das ist nicht belegt und wurde korrigiert.