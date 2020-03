MOZ

Eberswalde (MOZ) Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen in der Eisenbahnstraße in Eberswalde eine Hanfplantage entdeckt.

Die Beamten waren auf Streife im Stadtgebiet unterwegs, als ihnen ein sehr typischer Geruch in die Nase stieg. Dem nachgehend, entdeckten sie in einer Wohnung in der Eisenbahnstraße letztlich eine kleine Aufzuchtplantage mit Hanfpflanzen.

Das Ganze wurde sichergestellt und brachte dem 39-jährigen Wohnungsinhaber ein Strafverfahren ein.