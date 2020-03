MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Bahnhof am 12. März, das war ein Donnerstag, wurde ein Kind gestellt. Bei der Durchsicht der mitgeführten Sachen konnte ein Mercedes-Stern aufgefunden werden. Das Kind gab an, diesen von einem Pkw in der Otto-Nuschke-Str. abgebrochen zu haben. Als Polizeibeamte dann die Otto-Nuschke-Str. aufsuchten, konnte der beschädigte Pkw nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrzeughalter/-Nutzer ist der Polizei somit nicht bekannt. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei in Fürstenwalde, August-Bebel-Straße 63, zu melden. Tel. 03361 568-0