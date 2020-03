Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Evangelischen Kirchengemeinden in der Region Brandenburg an der Havel und Umgebung informieren: "Die St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde, die St. Katharinenkirchengemeinde, die Domgemeinde, die Auferstehungskirchengemeinde in Brandenburg an der Havel, der Pfarrsprengel Brandenburg-West, der Pfarrsprengel Päwesin und der Pfarrbereich Havelsee setzen alle Gemeindeveranstaltungen in ihren Kirchen und Räumen bis auf Weiteres aus.

Hilfesuchende können sich für seelsorglichen Beistand an die Pfarrämter wenden.

Die Kirchengemeinden bitten darum, die Gemeindebüros möglichst nur noch telefonisch oder schriftlich zu kontaktieren und auf einen persönlichen Besuch zu verzichten.

Die St. Katharinenkirche, die St. Gotthardtkirche und der Brandenburger Dom sind bis auf Weiteres nicht mehr für Besichtigungen geöffnet.

Es besteht die Möglichkeit, täglich von 10 - 18 Uhr in der geöffneten Andachtskapelle im Westbau der St. Gotthardtkirche, in der St. Petrikapelle, in der Südkapelle der St. Katharinenkirche und in der Dorfkirche Päwesin zu beten und Fürbitte zu halten.

Interessenten können sich in den Pfarrämtern melden und bekommen auf Wunsch Andachts- oder Predigtimpulse per Post oder E-Mail zugeschickt.

Superintendent Siegfried-Thomas Wisch: ‚In vielen Kirchen unserer Gemeinden erschallen die Glocken mehrfach am Tage. Lasst uns das Läuten nutzen, innezuhalten, ein Vaterunser zu sprechen, für unsere Gemeinden, unser Land zu beten. Wo sonntags die Glocken zum Gebet läuten, sind die Menschen aufgerufen, in ihren Häusern mitzubeten.‘

Wir wünschen allen in diesen besonderen Zeiten Gottes Segen und vor allem Gesundheit und bedenken in der Fürbitte alle kranken und im besonderen Maße im Dienst stehenden Menschen. Wir bleiben in der Fürbitte und im Gebet miteinander verbunden."