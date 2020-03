René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Corona-Pandemie zwingt zu besonderen Maßnahmen. BRAWO hat am Mittwoch seine Geschäftsstelle in Rathenow, Berliner Straße 51, für den Kundenverkehr geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit für Anzeigenkunden bleibt aber unter 03385/5198980 (private Anzeigen) sowie 03385/5198981 (geschäftliche Anzeigen) gewährleistet, und Online-Kontakt gibt es per E-Mail an doris.zamzow@brawo.de. Die Redaktion ist ebenfalls telefonisch und per E-Mail zu erreichen.