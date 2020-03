Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Nichts genaues weiß man nicht, so geht es wohl jedem Bürger, der sich in diesen Tagen informieren will in Sachen Corona-Virus. Da macht die Sektion Fußball des BSC Süd 05 keine Ausnahme.

Wie, wann oder ob es überhaupt weiter geht konnte der Vorsitzende Präsident Peter Janeck nicht beantworten, nur dass der Spiel- und Trainingsbetrieb des gesamten Vereins, wie auch bei anderen Klubs, erst einmal bis zum 19. April ruht. Damit entfällt auch, das für diesen Donnerstagabend geplante Treffen der Oberligamannschaft.

Da Gruppenbildung vermieden werden soll, bekommen die Spieler individuelle Pläne um sich fit zu halten. Peter Janeck kann sich momentan aber gar nicht vorstellen, wie man diese Spielzeit 2019/20 beenden kann, ohne dass sich irgendeiner benachteiligt fühlt: "Selbst wenn es ab dem 25. April weitergehen sollte, haben sich so viele Nachholspiele angesammelt, dass man die gar nicht alle abarbeiten kann, ohne praktisch zeitlich in die Vorbereitung auf die nächste Spielzeit zu kommen. Davon mal abgesehen, dass wir ja erst nach dem 19. April wieder zusammen trainieren könnten. Unsere fünf polnischen Fußballer sind in die Heimat zurück gefahren und befinden sich dort in Quarantäne."

Ob auf den Verein finanzielle Einbußen aufgrund der Krise zukommen, konnte der Vorsitzende nicht entscheidend beantworten: "Wir sind solide in diese Saison gestartet, haben aufgrund der Sponsorenzusagen geplant. Doch einige müssen laut den Verträgen erst im April zahlen. Ob sie dann dazu noch in der Lage sind, wer weiß das schon. Das macht die Planung für die nächste Saison nicht einfacher."

Wenigstens ein Positives könnte die Corona-Krise der Oberliga-Elf abgewinnen. Eine der Varianten, wie man mit dieser Spielzeit umgeht, ist die "Null-Saison". Also für 2020/21 bleibt alles beim Alten, die Nullfünfer sind in der Oberliga, die sie nach aktuellem Tabellenstand verlassen müssten. "Das wäre natürlich prima", meinte Peter Janeck. Fügte aber gleich lachend hinzu: "Doch das hätten wir gar nicht nötig, wir schaffen den Klassenerhalt auch auf sportlicher Basis."