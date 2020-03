Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Gestern war es nur ein Verdachtsfall, demnach ein 47-jähriger Brandenburger nach einem Tirol-Urlaub zu Brandenburgs zweiten Corona-Patienten hätte werden können. Dr. Bianka Barm, stellvertretende Amtsärztin hatte gestern berichtet: "Er hat sich direkt nach seiner Rückreise in häusliche Isolierung begeben.Er steht mit dem 1. bestätigten Fall in Brandenburg an der Havel nicht in Verbindung."

Tags darauf steht fest: Ein Winterurlaub in Österreich hat dennoch für eine weitere Infektion in der Stadtgesorgt. Tatjana Wegert, Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamtes, erklärt: "Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann, er ist Reisebegleiter des 1. laborbestätigten Falls und befindet sich in häuslicher Isolierung."