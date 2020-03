Mrtin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Die Sportwelt ist im Großen, wie im Kleinen in großer Aufruhr. Was muss umgehend abgesagt werden, welche Veranstaltung kann verschoben werden?

Der Blick im Sportkalender fällt nach den ersten Läufen, wie zum Beispiel Deetzer Osterlauf, die nicht stattfinden, auf das Einzelzeitfahren in Rietz. Die 15. Jubiläumsausgabe soll laut Plan am 3. Mai stattfinden. Der erste Sonntag im Mai ist eigentlich der traditionelle Renntag, der aber in den vergangenen Jahren nie realisiert werden konnte. 2018 fiel das EFZ aufgrund von Straßenbaumaßnahmen komplett aus, im Vorjahr musste der Start aus den gleichen Gründen auf das erste Septemberwochenende verlegt werden. Daher war die Vorfreude beim Veranstalters, der Kreissportbund Potsdam-Mittelmark, riesengroß in diesem Jahr mit der Tradition fortfahren zu können.

Mitorganisator Holger Jurich vom KSB hält zum aktuellen Stand an dem Termin fest. Man schaut natürlich auf die Entwicklung und wird spätestens zwei Wochen vor dem Renntag eine Entscheidung bekannt geben.