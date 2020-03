Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Oberhavels CDU-Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler kritisiert Hamsterkäufe deutlich, fordert Transiterleichterungen für ausländische Saisonkräfte und fordert Einheimische auf, in der Landwirtschaft mit anzupacken.

"Eine bedarfsgerechte und maßvolle Vorsorge ist wichtig. Es gibt aber keinen Grund für Hamsterkäufe. Diese sind nicht nur gegenüber anderen rücksichtslos und verbreiten Unsicherheit, sondern durch dieses Verhalten riskieren wir auch die Verschwendung von Lebensmitteln. Wir sollten alle gemeinsam an einem Strang zu ziehen und uns gegenseitig unterstützen", erklärte Feiler, der auch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist, am Mittwoch. Die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland seigesichert. "Dank unserer Bauern werden in Deutschland Grundnahrungsmittel in ausreichenden Mengen produziert, sodass wir auf einen hohen Selbstversorgungsgrad bauen können."

Um diese Versorgung auch weiterhin zu garantieren, müssten jetzt schnelle und unbürokratische Lösungen für Saisonarbeitskräfte gefunden werden, die aufgrund der vorübergehenden Grenzschließungen an der Einreise nach Deutschland gehindert werden, sagte Feiler. "Diese werden dringend benötigt, damit Aussaat, Bestellung, Pflegearbeiten sowie auch Tierbetreuung und Ernte gewährleistet werden können." Die deutschen Grenzen müssten für Saisonarbeitskräfte offengehalten und Transitregelungen eingeführt werden. "Ermöglicht werden könnte dies durch eine Passierscheinregelung für ausländische Saisonarbeitskräfte, um die Durchreise durch Transitländer wie Österreich, Polen oder Ungarn zu ermöglichen", so Uwe Feiler.

Neben dem Einsatz ausländischer Arbeitskräfte gewinnt auch die Akquise einheimischer Kräfte in der Landwirtschaft derzeit an großer Bedeutung. "Hier sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger gefragt, gemeinsam mit anzupacken und die Versorgung der gesamten Bevölkerung zu unterstützen. Dafür kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betracht, die nicht unter die Risikogruppen fallen, die wegen Kurzarbeit nicht oder weniger arbeiten, aber auch Studentinnen und Studenten, Arbeitslose oder anerkannte Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Um Anreize für die Helfer zu schaffen, sollten Nebeneinkünfte aus der Landwirtschaft zum Beispiel zeitlich befristet nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet oder die 450-Euro-Begrenzung für Minijobs flexibilisiert werden."