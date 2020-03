Appell an Jugendliche

Christian Heinig

Zepernick (MOZ) Im Schillerpark von Zepernick haben sich am Dienstagabend rund 50 Jugendliche versammelt und lautstark gefeiert. Erst durch das Eintreffen der Polizei wurde die Zusammenkunft aufgelöst.

In der Gemeinde Panketal stieß die Aktion der Jugendlichen auf wenig Verständnis. Bürgermeister Maximilian Wonke bittet um die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. In einer Mitteilung vom Mittwoch fordert er vor allem junge Menschen dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln, von gemeinsamen Treffen oder gar "Corona-Partys" abzusehen.

"Auch wenn eine Infektion mit dem Corona-Virus für Jugendliche in den meisten Fällen harmlos verläuft, stellt sie eine Gefahr für ältere und kranke Menschen dar, da der Virus an sie übertragen werden kann", wird Wonke in der Mitteilung zitiert.

Der Amtschef betonte zudem, wie wichtig es sei, die Infektionskette zu unterbrechen. Und dies setze die sozialeDistanzierung von Menschen voraus. Zudem appellierte Wonke an den Zusammenhalt der Bevölkerung. Dazu zähle auch, dass die junge Generation Verantwortung für die ältere Generation übernimmt, zu der in vielen Fällen die eigenen Großeltern zählen würden.

In Brandenburg gelten seit heute, 18. März, zahlreiche Bestimmungen, die das öffentliche Leben stark einschränken. Dazu zählt neben der Schließung von Geschäften des Einzelhandels im Barnim auch das Verbot von Veranstaltungen ab 30 Teilnehmen. Öffentlich zugängliche Spielplätze sind für Besucher ebenfalls gesperrt.

Zu einer ähnlichen "Corona-Party" wie in Zepernick war es am Dienstagabend im Stadtpark von Bernau gekommen. Auch hier feierten Jugendliche offenbar den vorerst letzten Schultag vor Inkrafttreten der Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Die Feier, an der rund 200 jungte Leute teilnahmen, wurde ebenfalls von der Polizei aufgelöst. Gegen einige Jugendliche sind Platzverweise ausgesprochen worden.