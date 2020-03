Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Brandenburger Hausärzte berichten am Mittwoch teilweise von einem regelrechten Ansturm gesunder Menschen, die eine Krankschreibung verlangen.

Lehnen die Mediziner dies ab, würden einige Personen darauf mit Beschimpfungen reagieren."Wir hören das gerade von ganz vielen Kollegen", sagt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. "Das macht uns wütend. Eine Krankschreibung ist kein Wunschkonzert", betont er. Hintergrund sei womöglich auch, dass Arbeitgeber gesunde Mitarbeiter zum Arzt schicken, um sie nicht bezahlen zu müssen. Andere Arbeitgeber würden Mitarbeiter, die von einer Urlaubsreise zurückkehren oder die einen simplen Schnupfen haben, quasi aussperren. Nach dem Motto: "Ich lasse dich erst wieder arbeiten, wenn du negativ auf das Coronavirus getestet wurdest."

Die Regeln seien klar: Wer aus einem Risikogebiet komme und Symptome zeige, möge sich unter der Telefonnummer 116 117 an den Bereitschaftsdienst wenden. Wehry verlangt ein Ende der Praxisbesuche von gesunden Menschen. Die Ärzte sind für die Kranken da, und davon gibt es immer mehr."

Eigentlich gilt seit einigen Tagen bundesweit die Regelung, dass sich Patienten mit Erkältungssymptomen bei ihrem Hausarzt per Telefon für sieben Arbeitstage krankschreiben lassen können. "Aber das ist so gedacht, dass man zu seinen Hausarzt Kontakt aufnimmt und nicht wild herumtelefoniert", sagt der KV-Sprecher. Im Alltag sei es derzeit zudem offenbar so, dass man in den meisten Arztpraxen telefonisch gar nicht durchkomme und viele Menschen, darunter auch gesunde, deshalb die Praxen aufsuchen, vermutet Wehry.