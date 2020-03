BRAWO

Brandenburg Die Polizei wurde am Dienstagabend zu einem Supermarkt in den Tschirschdamm gerufen. Dort hatte ein bislang unbekannter Mann versucht eine Flasche Alkoholika zu entwenden. Als sich dann ein Mitarbeiter des Marktes ihm in den Weg stellte, um den Ladendieb auf seine Tat anzusprechen, schubste der Unbekannte den Mitarbeiter daraufhin zur Seite in einen Aufsteller und konnte dadurch aus dem Markt flüchten. Dabei ließ der Mann jedoch sein Diebesgut zurück. Der Mitarbeiter wurde dadurch nicht verletzt. Auffällig war, dass der Ladendieb eine rote Yakuza-Jacke getragen haben soll. Des Weiteren konnte sich der Mitarbeiter erinnern, dass der Mann eine Glatze hatte und Tunnelohringe trug. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen eines versuchten Raubdeliktes aufgenommen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Umfeld konnte der Tatverdächtige nicht aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer: 03381 560-0 entgegen.