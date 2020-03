BRAWO

Bundesautobahn 10 Offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit schaukelte sich am Mittwochmorgen der Anhänger eines VW Passat auf der Bundesautobahn 10, zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Groß Kreutz, auf. Dies mündete darin, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann verlor und sich dieses in weiterer Folge überschlug. Dabei prallte das Gespann erst gegen die Leitplanke und beschädigte dabei mehrere Meter der Schutzplanke, bevor es quer über beide Fahrspuren liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer, ein 42 Jahre alter Mittelmärker wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er erlitt einen Schock. Rettungskräfte behandelten den Mann noch an der Unfallstelle ambulant. Während der Bergungs- und Reparaturarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg bis zirka 08:00 Uhr auf eine Fahrspur eingeengt werden. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Passat war nicht weiter fahrbereit. Die Kollegen der Autobahnpolizei haben den Unfall aufgenommen.