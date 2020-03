Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Präventionsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, beeinflussen nun auch die Abläufe in der Barnimer Abfallwirtschaft. Zum Schutz der Mitarbeiter schränkt die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft ihren Service bis voraussichtlich 19. April ein. Ab sofort ist die Kundenbetreuung nur noch telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Seit Mittwoch sind die Wertstoffhöfe in Ahrensfelde, Althüttendorf, Wandlitz und Werneuchen geschlossen. Die Recyclinghöfe in Bernau und Eberswalde haben nur eingeschränkt geöffnet: montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr. Der Mittwoch als regulärer Schließtag des Hofes in Eberswalde bleibt. Sonnabends bleiben beide Standorte zu.

Die Abholung von Sperrmüll wird bis auf weiteres ausgesetzt. Die bisher beantragten Sperrmüllabholungen werden zügig abgearbeitet, neue Termine aktuell nicht vergeben. In dringenden Fällen, wie beispielsweise Haushaltsauflösungen, können Termine telefonisch vereinbart werden.

"Es ist uns wichtig, die Entsorgung von Haus- und Biomüll sowie Papier zu den bekannten Abfuhrterminen sicherzustellen. Wir versuchen, die aktuell nicht durchzuführenden Sammlungen so schnell wie möglich nachzuholen", betont BDG-Geschäftsführer Christian Mehnert.

Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung über die BDG-Müll-App oder auf www.kw-bdg-barnim.de.

