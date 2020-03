OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Dienstag einen 42-jährigen Mann in Oranienburg festgenommen, gegen den zwei Haftbefehle wegen Betruges und und versuchten Betruges vorlagen.

Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Wohnung einer 38-jährigen Frau angetroffen worden. Er soll dort zwischenzeitlich auf das Kleinkind der Frau aufgepasst haben und dabei unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Gemessen wurden 1,94 Promille. Da der Mann eine Geldstrafe wegen der Betrügereien in Höhe von rund 1100 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.