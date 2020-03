Unfall am Zebrastreifen

Manuela Bohm

Dallgow-Döberitz (MOZ) Ein 30-jähriger Fußgänger wurde beim Queren der Wilmsstraße an einem Fußgängerüberweg von einem Seat angefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in Dallgow-Döberitz.

Nachdem der 55jährige Seat-Fahrer den Fußgänger anfuhr, stürzte dieser und verletzte sich an den Beinen. Im Klinikum mussten die Verletzungen behandelt werden.