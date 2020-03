Ein Mitarbeiter der Bauhaus-Filiale in Birkenwerder regelt den Verkehr auf dem Parkplatz. Dort dürfen seit Mitwocch nur noch 150 bis 160 Privatkunden parken. So soll die Kundendichte reduziert werden. © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder/Borgsdorf (MOZ) Seit Mittwoch dürfen nur noch 150 bis 160 Privatfahrzeuge gleichzeitig auf dem Parkplatz der Bauhaus-Filiale in Birkenwerder stehen. Mit rotweißen Flatterleinen aus Plastik sind die meisten Zufahrten abgesperrt. Die Stellflächen können nur noch über zwei Stellen erreicht werden. Die Hauptzufahrten sind weiterhin geöffnet. Trotzdem kam es zeitweise zu Staus, die bis auf die Bundesstraße 96 zurückreichten.

Mit der Zugangsregelung für motorisierte Privatkunden reagiert die Baumarktkette auf den großen Kundenandrang der Vortage. Viele Hobby-Handwerker hatten sich mit Material eindeckt, um bei einer möglichen Isolation zu Hause etwas zu tun zu haben. Andere wollen die Zeit, in der sie wegen der Corona-Pandemie nicht arbeiten dürfen, nutzen.

Priorität für Handwerker

Lieferverkehr und auch Handwerker sind von den Einschränkungen im Markt in Birkenwerder ausdrücklich ausgenommen. Für sie wird der Drive-In extra freigehalten. Dort können die Fahrzeuge direkt vom Regal aus beladen werden. "Mich stören die Einschränkungen nicht", sagte eine 44-jährige Schildowerin, die mit ihrer Tochter noch zwei Schrauben für die heimische Tischtennisplatte geholt hat. Zudem habe sie es genossen, in den leeren Gängen nach den richtigen Schrauben suchen zu können. Auch an der Kasse sei alles schnell gegangen.

Zwei Handwerker aus Baden-Württemberg sind froh über die überschaubare Kundenzahl im Baumarkt. "Da haben wir mehr Platz, um die Regale aufzubauen," sagte der Vorarbeiter. Am Vortrag in Berlin sei das nicht möglich gewesen. "Die haben dort wie verrückt eingekauft", wunderte sich sein Kollege. Beide wollten ungenannt bleiben.

Kölle bitte um Abstand

Beim Pflanzenmarkt Kölle wird auf Absperrungen verzichtet. Dafür werden die Kunden überall im Laden auf Hinweisschildern gebeten, auf die Hygieneregeln zu achten. Kunden sollen zudem zwei bis drei Meter Abstand halten. Vor den Kassen sind alle zwei Meter rote Linien aufgeklebt. Die meisten Besucher halten sich an die optischen Hilfslinien. Weiter bittet Kölle, bargeldlos zu bezahlen. Mitarbeiter stehen nur noch an den Informationspunkten für eine Beratung zur Verfügung. Kölle bittet um Verständnis für die Maßnahmen und weist darauf hin, dass auch zahlreiche Mitarbeiter von Schulschließungen betroffen sind und deshalb zu Hause bleiben. Gemüsestand, Café und Imbiss bei Kölle sind weiter geöffnet. Allerdings waren am Nachmittag die Tische spärlich besetzt. Wartezeiten müssen die Kunden am Grillwurststand akzeptieren. Dort wird es häufig nicht so genau genommen mit der Abstandsregel. Auf Nachfrage, warum trotz aller Warnung die Nähe zu anderen gesucht wird, wollte keiner antworten.