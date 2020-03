Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Stadt Wittstock hat bereits angekündigt, die Kitagebühren bis Ende April aussetzen zu wollen. In Neuruppin ist dieser Schritt derzeit noch nicht geplant, auch wenn entsprechende Gerüchte durch die Stadt gehen.

"Nach unserem Kenntnisstand arbeitet das Land an einer Regelung", erklärte Stadtsprecherin Michaela Ott am Mittwoch. Wie diese aussehen wird und wann es sie gibt, ist noch nicht klar. Wegen der Coronakrise dürfen bis zum 19. April keine Kinder in Kitas betreut werden. In den Einrichtungen gibt es lediglich einen Notbetrieb.