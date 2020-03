Pressestelle

Mittelmark Seit heute gibt es weitere sechs bestätigte Corona-Fälle im Landkreis, zwei in Kleinmachnow, ein Fall in Wiesenburg, einer in Wusterwitz, zwei im Amt Beetzsee.

Die zur Verfügung stehenden Abstreichstellen befinden sich in Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin.

Evangelisches Diakonissenhaus Berlin- Teltow – Lehnin

Klosterkirchplatz 6

14797 Kloster Lehnin

- in der dort befindlichen Tagesklinik

Sprechzeit:

09:00 – 12:00 Uhr

Johanniter Krankenhaus Treuenbrietzen

Johanniterstraße 1 14929 Treuenbrietzen

Sprechzeit: Montag - Freitag 10:00 - 12:00 Uhr

Zusätzlich Montag und Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

Samstag, Sonntag 11:00 - 12:00 Uhr Weitere Informationen unter: https://www.johanniter.de/einrichtungen/krankenhaus/treuenbrietzen/aktuelles/aktuelle-meldungen/corona-verdacht-was-nun

Werder (Havel)

Beginn: 18.03.2020

Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums

Kesselgrundstraße 62-68

14542 Werder

Sprechzeit:

08:00 -12:00 Uhr

Bad Belzig

Beginn: 18.03.2020

Im Zelt des THWs - Praxis Dr. Schulze Köhn

Niemegker Str. 38

14806 Bad Belzig

Sprechzeit:

Mo-Fr

12-13 Uhr mit vorheriger Anmeldung unter 0170-9364233

Die Abstreichstelle in Teltow wird nicht installiert. Hier wird es demnächst inAbsprache mit der Diakonie eine Anlaufstelle in Ludwigsfelde geben, die auch von Potsdam-Mittelmärkern genutzt werden kann. Die Auswertung wird von den Teststellen vorgenommen, da hier auch die Laborergebnisse ankommen. Das Gesundheitsamt wird bei positiver Testung umgehend informiert. In der Regel dauert es 2 - 4 Tage bis die Testergebnisse vorliegen, je nach Belastung des Labors.

Nach Aussage der Amtsärztin Karen Brinkmann existieren die durch die Medien geisternden Schnelltests nicht, da die dafür benötigten Instrumentarien den Laboren nicht zur Verfügung stehen.

Die Abnahme von Testen ist Aufgabe des ambulanten Bereichs. Daher können sowohl Hausärzte als auch Kinderärzte den Test machen. Die Schwierigkeit besteht aber hauptsächlich darin, dass die erforderliche Schutzausrüstung oft nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht.

Welcher Personenkreis kommt für einen Abstrich in Frage:

Ein Abstrich kommt nur für Personen mit begründetem Verdacht in Frage nach genauer Abklärung mit dem Hausarzt: Ein begründeter Verdacht liegt vor bei: *Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere oderunspezifischen Allgemeinen Symptomen UND Kontakt mit einem bestätigtem Fall vonCovid19

oder *Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere UND Aufenthalt ineinem Risikogebiet.(www.rki.de/ncov-risikogebiete)Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt und keine Symptome zeigt, sollte zu Hause bleiben und den Hausarzt kontaktieren. Dieser kann eine Krankschreibung anordnen.. Bitte dies immer mit dem Arbeitgeber absprechen und auch dem Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt wird den Fall überprüfen und relevante Bereiche abfragen und gegebenen Falls eine häusliche Quarantäne anordnen

Viele Familien sind mit ihren Kindern zu Hause und müssen diesen erklären, warum, wieso, weshalb darf ich nicht auf den Spielplatz oder mich mit anderen Kindern treffen. Dazu haben wir ein tolles Erklär- Video der Stadt Wien gefunden. Hier der Link dazu. Diese ist auch auf der Homepage des Landkreises verlinkt. Die Stadt Wien hat die Erlaubnis dafür erteilt. https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw Auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Potsdam-Mittelmark bemüht sich, alle wichtigen Informationen für Unternehmen zum Thema Coronavirus SARS-CoV-2 zusammenzufassen.

Auf der Webseite der TGZ PM GmbH:

http://www.wirtschaft.pm/wirtschaftsforumpm/informationen-corona-und-unternehmen/

finden Unternehmen und Firmenwichtige Unterlagen, Telefonnummer und Links.

Sie finden dort Informationen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) des Landes Brandenburg, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI), der Bundesagentur für Arbeit und weiterer Institutionen kompakt auf einen Blick. Die verschiedenen Institutionen informieren zu den Themen Kurzarbeitergeld, Fördermöglichkeiten und geben Hinweise zum Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Zudem verweist die Seite auf die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen im Regionalcenter der Wirtschaftsförderung Brandenburg, die Unternehmen in akuten betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten zur Verfügung stehen.