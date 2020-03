Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Beeskows Bürgermeister Frank Steffen war gestern persönlich in den Geschäften der Kreisstadt unterwegs, um mit den Inhabern bzw. Geschäftsstellenleitern über notwendige Schließungen zu sprechen.

Obwohl er überall eine bedrückende Stimmung gespürt habe, so Steffen, würden die Geschäftsleute Verständnis für die Maßnahmen haben. Viele würden sich allerdings fragen, welche Einschränkungen noch kommen und wie lange sie schließen müssen. "Insgesamt gehen die Beeskower besonnen mit der Lage um", lobt der Bürgermeister. Am Donnerstag werde das städtische Ordnungsamt die Einhaltung der beschlossenen Schließungen überprüfen, kündigte der Bürgermeister an.

Betroffen sind die Geschäfte ganz unterschiedlich. Einige Filialisten und Fachgeschäfte hatten schon gestern zu. Bei einzelnen Filialen großer Ketten werde noch geklärt, ob sie weiter öffnen dürfen. Das sei aber keine lokale Entscheidung. Andere Geschäfte wie das Küchenstudio Meng und die Fahrradhändler dürfen zwar keine Kaufkundschaft mehr bedienen, aber weiter ihre Dienstleistungen, sprich Reparaturen, anbieten. Und das ist ausdrücklich erlaubt. Außerdem sind einige Händler auf der Suche nach neuen Verkaufswegen. Es wird zusätzliche Onlineshops geben. Und Bastian Gierke von Herrenmoden Krumnow bietet einen Lieferservice nach telefonischer Bestellung an.