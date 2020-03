Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) An der Zufahrt zum Hauptgebäude der Ruppiner Kliniken stehen zwei in Schutzanzüge gehüllte Personen. Lediglich die Augen sind hinter Schutzbrille und Gesichtsmaske zu erkennen. Ein Auto fährt vor. Daten werden abgeglichen; und das Fahrzeug darf auf das Gelände fahren.

Was nach einem apokalyptischen Fantasyfilm klingt, ist seit gestern in Neuruppin Realität. Als zentrale Anlaufstelle wurde auf dem Gelände der Klinik, in einem abgesperrten Bereich, ein Drive-In-Schalter für Coronatests eingerichtet. Dafür wurden die Zufahrten zum Hauptgebäude in eine Einbahnstraße verwandelt. Im Fünf-Minuten-Takt fahren die Autos mit Menschen vor, die als begründete Verdachtsfälle gelten, sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt zu haben. Nur sie haben derzeit die Möglichkeit, sich diesem Schnelltest zu unterziehen. Über den Hausarzt, der die Untersuchung beim Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienst (OGD) anmeldet, bekommen sie einen Termin für den Test.

Corona-Schnelltests

Am Mittwoch um 9 Uhr öffneten die Mitarbeiter des OGD die neue Untersuchungsstelle. Bis um 10.30 Uhr waren bereits 35 Menschen untersucht. 60 sollen es täglich in den kommenden Tagen werden. Die Nachfrage sei immens, berichtet Susanne Rost, Betriebsleiterin des OGD, die sich unter einem der Schutzanzüge verbirgt. "Die Zeiten reichen nicht aus." Schon gestern sollte das Angebot um eine Stunde verlängert werden. Mit einem Kollegen ist Rost für den Einlass zum Drive-In-Test zuständig. "Wir gleichen hier die Personendaten ab, beruhigen und sagen, wie es abläuft", so die Fachfrau aus Halle, die seit drei Jahren in Neuruppin arbeitet.

Bevölkerung ist unsicher

"Viele Menschen sind verunsichert", weiß Rost. Es sind Urlaubsrückkehrer, Menschen, die mit einem Verdachtsfall Kontakt hatten, oder solche, die einfach nur Grippe-Symptome haben und nun vermuten, den Coronavirus in sich zu tragen. Doch wer getestet wird, entscheide der Arzt auch nur über einen telefonischen Kontakt. Begründete Verdachtsfälle meldet dieser zudem dem Gesundheitsamt – wenn das der Patient nicht bereits selbst über die Hotline erledigt hat. "Wir versuchen, die Verdachtsfälle tagesaktuell abzuarbeiten", so Rost. Die Nachfrage der Arztpraxen sei riesig, doch die Kapazitäten des Neuruppiner Labors seien begrenzt, berichtet die 54-Jährige. Sie überlegt, für die Terminvergabe eine zweite Mitarbeiterin abzustellen.

Ausgestattet mit einem Faxformular als Überweisung und einem Laborschein geht es dann für die Patienten zum Test, wenn sie einmal um die Grünfläche auf dem Klinikgelände gefahren sind. Dort wartet in dieser Woche Dr. Wolfram Blank auf sie, der eigentlich seine Arztpraxis in Freyenstein hat. Derzeit ist diese geschlossen. Ein Einweiser lotst das Auto inklusive Patient unter das aufgestellte Zelt. Nötig wäre es an diesem Mittwoch nicht. Die Sonne scheint. Doch zu warm darf es auch nicht werden, denn die Proben der auf den Coronavirus Getesteten müssen kühl gelagert werden. Gäbe es 30 Grad, müsste ein Kühlschrank aufgestellt werden, scherzt Blank.

Gemeinsam mit seiner Assistentin Alina Mai aus Neuruppin, die sonst in der Ambulanz arbeitet, kontrolliert er die Personalien des Patienten und dessen Versicherungskarte. Außerdem werden Symptome und der Verdachtsgrund abgefragt. Dann kurbelt der Autofahrer sein Fenster herunter und der Mediziner entnimmt mit einem Stäbchen einen Abstrich aus dem Mund-Rachen-Bereich des Patienten. Mit einem Merkzettel ausgestattet, auf dem Verhaltensweisen zur häuslichen Isolation während der vierzehntägigen Inkubationszeit, die auch eingehalten werden soll, wenn das Testergebnis negativ ist, angegeben sind, darf der Patient dann vom Gelände fahren.

Unverzüglich kommen anschließend die Proben ins Labor. Nach zwei Tagen sollen die Ergebnisse vorliegen, die sowohl an das Gesundheitsamt als auch an den jeweiligen Arzt übermittelt werden, der diese an die Patienten weitergibt. "Die Menschen sind entspannt", berichtet Wolfram Blank. Viele seien aus Risikogebieten zurückgekommen und hätte nun Symptome, die auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus schließen ließen. Natürlich mache auch Blank sich Gedanken, sich eventuell mit dem Erreger anzustecken. "Wir sind auch empfänglich und haben keinen Schutzpanzer." Trotzdem sehe er es als seine Pflicht an, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass sich die Epidemie nicht weiter ausbreite. Den Neuruppinern gefällt das neue Angebot: Sie winken und machen den Daumen hoch.