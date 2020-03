MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ab heute ist das Rathaus Eisenhüttenstadt wegen der Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie nur noch eingeschränkt für Besucher geöffnet.

Das Rathaus ist weiter offen, aber nur noch bis ins Foyer betretbar. Besucher werden am Empfang an zuständige Mitarbeiter der jeweiligen Fachbereiche weitervermittelt. Alle Anfragen und Anliegen werden dort am Empfangsschalter entgegengenommen und an die entsprechende Stelle in der Stadtverwaltung weitergereicht, damit sie bearbeitet werden. Das erfolgt gegenwärtig bis auf weiteres.

Anträge für Ausweise, Anmeldungen im Standes- oder Meldeamt sollten die Bürger darauf prüfen, wie dringlich sie sind, und wenn möglich verschieben. Unaufschiebbare Anliegen werden jederzeit so zügig wie möglich bearbeitet, gegebenenfalls mit Terminvereinbarungen. In Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal sind die Sitze der Amtsverwaltungen seit dieser Woche für den Besucherverkehr komplett gesperrt.

Für Anfragen hat die Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt die folgende Rufnummer eingerichtet: 03364 566120.