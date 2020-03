Marco Winkler

Schwante (MOZ) Der Saisonstart am Holzbackofen der Bäckerei Plentz in Schwante findet an diesem Freitag ab 10 Uhr statt – allerdings in einer abgeschwächten Form, wie Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz mitteilt. "Keine Feier, keine Musik, kein Programm", so Plentz. Was geplant ist: "Am Holzbackofen backen und ein kleiner Regionalmarkt."

Die ursprüngliche Kinderaktion falle nicht aus, finde jedoch ohne Beteiligung der Kita- und Schulkinder statt. 150 Bienen haben Schüler der Nashorn-Grundschule Vehlefanz, Barbara-Zürner-Oberschule Velten, Torhorst-Gesamtschule und des Louise-Henriette-Gymnasiums aus Oranienburg sowie die Vorschulkinder der Schwanter Kita "Villa der kleinen Frösche" gebastelt. Auf dem Dorfanger sind die Bienen zu sehen, eine Jury kürt die "Bienenkönigin". Platz eins bekommt einen Schnupper-Imkerkurs bei Marco Skala, der mit dem "Bienenland" nach Kremmen ziehen will.

Etwas Irritation gab es bei einigen Lesern, da Plentz am Regionalmarkt rund um den Holzbackofen festhält. Plentz sieht in solchen Märkten an der frischen Luft eine momentan bevorzugte Variante des Lebensmitteleinkaufs. Das kenne er vom Spandauer Markt. Rechtlich ist er auf der sicheren Seite: Die Märkte sind trotz Coronavirus nicht verboten. Das Kabinett beschloss am Dienstag eine Rechtsverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Neben den zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens gibt es allerdings Ausnahmen. Eine davon: Wochenmärkte dürfen veranstaltet werden. Die generellen Regeln wie Abstand halten und in die Armbeuge niesen sind natürlich dennoch einzuhalten. "Vor diesem Hintergrund hatte ich keine Bedenken, den Markt stattfinden zu lassen." Plentz will mit dem Regionalmarkt – auf Fakten besonnen reagierend – einen Beitrag zu einer "gewissen Normalität" leisten. "Wir sollten alle die Zuversicht nicht verlieren."