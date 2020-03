Tilman Trebs, Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen ist in Oberhavel auf 13 gestiegen. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochabend mit. Die Oberhavel Kliniken bereiten sich weiter auf die Aufnahme von Infizierten vor, die stationär behandelt werden müssen.

Damit gibt es aktuell drei COVID-19-Erkrankte in Oberkrämer, jeweils zwei in Hohen Neuendorf, im Mühlenbecker Land und in Velten sowie je eine infizierte Person in Hennigsdorf, Liebenwalde, Oranienburg und Glienicke/Nordbahn. Insgesamt 75 Oberhaveler befinden sich zurzeit in 14-tägiger häuslicher Isolation. In "temporärer Absonderung befinden sich derzeit 248 Personen. Negativ auf das Coronavirus getestet wurden 142 Menschen", erklärte die Kreisverwaltung. 106 Testergebnisse standen am Mittwoch bis 15 Uhr noch aus.

"Wir gehen davon aus, dass die Zahlen auch in den kommenden Tagen weiter steigen werden", sagte Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf am Mittwoch in Oranienburg. "Bitte halten Sie sich an die angeordneten Maßnahmen und folgen Sie den Empfehlungen der Behörden", appellierte sie an die Bürger. "Dazu zählt insbesondere, soziale Kontakte so gut es geht einzuschränken und die Teilnahme an Veranstaltungen und Versammlungen zu vermeiden. Wenn die getroffenen Maßnahmen wirken sollen, dann müssen alle Bürgerinnen und Bürger jetzt bewusst handeln und aktiv mitwirken."

1200 Anträge auf die Notfallbetreuung von Kindern sind derweil positiv beschieden worden. In Schulen und Kitas werden weiterhin Kinder von Eltern, die in systemrelavanten Berufen wie Polizei, Gesundheitsdienst und Lebensmittelhandel arbeiten, betreut. "Unser Anspruch als Kreisverwaltung war es, dass angesichts der Einschränkungen in der Kita- und Hortbetreuung alle Eltern, die in den festgelegten Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können, am Mittwochmorgen eine entsprechende Bestätigung aus unserem Haus in den Händen halten konnten", erklärte Matthias Rink, Leiter des koordinierenden Verwaltungsstabes im Landratsamt.

Um das zu ermöglichen, waren fast 100 Mitarbeiter für die Bearbeitung der Anträge eingesetzt worden. Sie waren am Dienstag bis Mitternacht beschäftigt. Außerdem hatte die Kreisverwaltung binnen weniger Stunden eine Telefon-Hotline geschaltet, an der Eltern zu allen Fragen rund um die Betreuung Auskunft gegeben wurde. Etwa 470 Anrufe liefen dort bis zum Mittwochnachmittag ein."Dies zu organisieren war eine besondere Herausforderung", sagte Matthias Rink. Weitere Anträge sollen bis Freitagmittag und dann wieder ab Montag bearbeitet werden. ben sollten.

Kliniken bereiten sich vor.

Stationär aufgenommen wurde von den Corona-Patienten bislang niemand. Zeit für die Oberhavel Kliniken, für ausreichend Schutzkleidung von Atemmasken über Filter bis Brillen zu sorgen, denn das Virus dringt über die Schleimhäute in den Körper, also auch über die Augen. Aktuell gibt es an den drei Kliniken-Standorten Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee 28 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten, in denen Corona-Patienten behandelt werden könnten. "Hinzu kommen noch mobile Notfallgeräte", sagte Kliniken-Geschäftsführer, Detlef Troppens, am Mittwoch dieser Zeitung. "Wenn wir hochfahren, können wir so rund zehn bis zwölf Intensivbetten mehr anbieten." Allerdings fehlt im Moment noch das Fachpersonal mit Intensiverfahrung, um die Beatmungsbetten auch zu bedienen. "Das muss jetzt geschult werden", so Troppens. Auch seien etwa die Hälfte der Intensivbetten derzeit belegt.

Zwar würden nicht notwendige Operationen, zum Beispiel lange geplante Hüft-OPs verschoben, so Troppens. Die seien jedoch nicht die Regel in den Oberhavel-Kliniken. "Wir machen Massenversorgung. 60 Prozent sind Notfallpatienten, zum Beispiel akute Magenbeschwerden, Schlaganfällen und Herzinfarkte."

Als "großen Schwachpunkt" in Coronazeiten bezeichnete der Kliniken-Chef allerdings die Materiallage. "Filter, Masken, Schutzkleidung, Schläuche sind Mangelware. Wir hoffen jetzt auf eine große Lieferung." Die Politik habe "viel versprochen", so Troppens. Bizarrer Nebeneffekt: Die Kliniken haben auch deshalb ihre Türen für Besucher geschlossen, weil immer wieder Material gestohlen wurde. "Zwei komplette Kisten mit Masken sind verschwunden, genauso wie die Desinfektionsspender in den öffentlichen Toiletten, die einfach abgeschraubt wurden." Auch die Materialwagen für die Schwestern vor den Krankenzimmern wurden leergeräumt.

Am Standort der Hennigsdorfer Klinik ist in einem Zelt, das zu vor der Rettungsstelle steht, eine "Abstrichstelle" eingerichtet worden. Dorthin werden zentral alle Corona-Verdachtsfälle aus Oberhavel geschickt, um Proben zu nehmen. "Wer dort unaufgefordert auftaucht, hat schlechte Karten", sagt Troppens, "alles wird vorher geprüft und kanalisiert". Er lobte, dass das Gesundheitsamt die telefonische Beratung übernehme.

Der Landkreis Oberhavel hat zwei Telefon-Hotlines eingerichtet: Fragen an das Gesundheitsamt können Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 03301 6013900 montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr richten. Nachfragen können auch per E-Mail an das Gesundheitsamt des Landkreises gerichtet werden. Die Mailadresse lautet: ges.corona@oberhavel.de. Der Landkreis bittet, die Rufnummer nicht für allgemeine Fragen zu blockieren. Gleiches gilt für die Notrufnummern, die medizinischen Notfällen vorbehalten bleiben sollten.