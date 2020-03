Ingmar Höfgen

Osnabrück/Kyritz Erst wurde er verurteilt – und dann im Gerichtssaal verhaftet. Der Kyritzer Michael S., langjähriger Geschäftsführer der Emsland Group, muss wegen schwerer Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr für vier Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das entschied das Landgericht Osnabrück am Mittwoch. Gleichzeitig wurde S. nach Gerichtsangaben in Untersuchungshaft genommen, weil die Richter bei ihm aufgrund des Strafmaßes und des Vorhandenseins von Vermögen und Kontakten im Ausland Fluchtgefahr sahen. Außerdem liegt beim Landgericht eine weitere Anklage gegen S. vor, über deren Eröffnung noch nicht entschieden wurde. Gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil kann S., der auch viele Jahre Betriebsleiter des zur Gruppe gehörenden Kyritzer Stärkewerkes war, Revision einlegen.

Verfahren dauerte zu lange

Neben S. wurde der andere Ex-Geschäftsführer des Emlichheimer Unternehmens, das in Ostdeutschland auch Standorte in Hagenow und Golßen betreibt, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die beiden, die Ende 2014 überraschend entlassen worden waren, wurden für schuldig befunden, die Seefracht-Logistik der weltweit tätigen Emsland Group 2006 an ein Bremer Unternehmen exklusiv vergeben zu haben und im Gegenzug an diesem Betrieb über Treuhandkonstruktionen beteiligt worden zu sein. Gegen die beiden Geschäftsführer der Bremer Firma wurde wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr Haftstrafen von zwei Jahren auf Bewährung sowie drei Jahren verhängt. Als Teil der Bewährungsauflagen sind 100 000 Euro an die Staatskasse zu zahlen. Auch diese Schuldsprüche sind noch nicht rechtskräftig.

Bei allen vier Angeklagten, die die Tatsachen eingeräumt hatten, gelten nach dem Urteil drei Monate der jeweiligen Haftstrafe als vollstreckt. Grund dafür ist, dass die Richter die lange Dauer der Ermittlungen ab Dezember 2014 als einen Fall rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung ansahen. Ungeachtet der Komplexität der Vorwürfe wäre aus Sicht der Kammer im Nachhinein eine zügigere Anklageerhebung möglich gewesen. Mit dem Urteil entsprach die Kammer weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte in ihren Plädoyers am Mittwoch für drei der Angeklagten Bewährungsstrafen gefordert, für den vierten einen Freispruch wegen Verjährung.

Geschäftliche Kontakte zwischen der Emsland Group und den Logistik-Unternehmern bestanden nach den Feststellungen des Gerichts seit den 1990er-Jahren. 2007 lehnte der Emsland-Aufsichtsrat eine Beteiligung an dem Unternehmen ab. Gleichzeitig verschlechterte sich dessen Lage bis hin zur Insolvenzgefahr. In der Situation, so die Kammer weiter, sah der heute 59-jährige Michael S. die Möglichkeit, als Gegenleistung für den Abschluss eines Exklusivvertrages über Logistikleistungen für sich und seinen heute 63 Jahre alten Mit-Geschäftsführer eine persönliche Beteiligung an dem Logistikunternehmen zu erlangen. Ihnen war bewusst, dass sie gegen ihre Pflichten aus ihren Anstellungsverträgen mit der Emsland Group verstießen.

Mithilfe eines Steuerberaters wurde nach Auffassung des Gerichts dann eine mehrstöckige Treuhandkonstruktion errichtet, über die auch Michael S. 25 Prozent der Anteile erhielt. Der Aufsichtsrat der Emsland Group erfuhr davon nichts. Im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang damit wurde der besprochene Exklusivvertrag über Leistungen im Seeverkehr und IT-Leistungen geschlossen – und flog erst im Dezember 2014 auf. Den bei der Emsland Group tätigen Angeklagten fielen nach Überzeugung der Kammer über die Jahre aus den erheblichen Gewinnen des Logistikers Gewinnanteile von insgesamt jeweils mehr als zwei Millionen Euro zu.

Abgeschlossen wäre die juristische Aufarbeitung auch bei einem rechtskräftigen Strafurteil noch nicht. In einem Zivilverfahren, in dem in der zweiten Jahreshälfte verhandelt werden soll, geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag.