Gleich am ersten Tag der Covid-19-Spezialsprechstunde fanden sich viele Betroffene mit einer Überweisung von ihrem Hausarzt ein. © Foto: René Matschkowiak

Dr. Steffen Gerecke und Dr. Sybille Hellwig erwarten die ersten Patienten. Am Karl-Ritter-Platz in Frankfurt (Oder) fand am Mittwoch die erste Covid-19-Spezialsprechstunde statt. © Foto: René Matschkowiak

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die ersten Corona-Patienten lassen nicht lange auf sich warten. Um 14 Uhr soll es mit der Covid-19-Spezialsprechstunde am Karl-Ritter-Platz losgehen. Bereits wenige Minuten vorher stehen rund 25 Patienten in der abgezäunten Zugangsschleuse. Drei, vier Meter Abstand halten alle Wartenden voneinander, weshalb die Schlange bereits an Tag 1 fast bis zur Schulstraße reicht.

Ein junger Mann erzählt aus einigen Metern Entfernung, dass er Fieber habe und das Atmen schwerer falle. "Gestern hat es mich umgehauen", sagt er. "Ich habe dann heute bei meinem Hausarzt angerufen, der mir eine Überweisung geschrieben hat. Abholen konnte ich mir den Schein dann in einem Blumenkübel an der Praxis."

Eine Frau aus Eisenhüttenstadt trägt eine Atemschutzmaske vor dem Gesicht. Sie selbst habe Kontakt mit einem Infizierten gehabt, berichtet sie. Positiv getestet worden sei jedoch bisher nur ihr Mann. "Wir vermuten, die Proben wurden vertauscht. Anders können wir uns das nicht erklären. Es geht chaotisch zu", kritisiert sie. Heute hätten sie noch einmal das Gesundheitsamt kontaktiert und seien direkt an die Spezialsprechstunde verwiesen worden.

Landesweit erste Spezialpraxis

Innerhalb weniger Tage haben die Stadt, die Kassenärztliche Vereinigung und niedergelassene Ärzte die Corona-Praxis aus dem Boden gestampft; es ist die erste landesweit. Vieles wirkt noch improvisiert, Tische und Stühle werden erst wenige Minuten vor dem Einlass aufgebaut. Einen Telefonanschluss gibt es noch nicht. "Die Telekom war nicht in der Lage, innerhalb von einem Tag eine Leitung freizuschalten. Sie haben das Ganze nicht als prioritär angesehen", berichtet Dr. Steffen Gerecke. Mit Dr. Sybille Hellwig und Susanne Thomas wird er gleich die ersten Patienten empfangen. In Schutzanzügen, Atemmasken, Brillen und Handschuhen.

Patienten finden ausschließlich per Überweisung oder Anmeldung durch das Gesundheitsamt den Weg in die Praxis. Das Prozedere: Wen grippeähnliche Symptome plagen, wer Kontakt zu einem Infizierten hatte oder aus einem Risikogebiet kommt, der meldet sich – telefonisch – bei seinem Hausarzt, der entscheidet, ob eine Überweisung nötig ist.

Zur Corona-Abklärungsstelle bekommt nur Zutritt, wer einen Überweisungsschein hat oder angemeldet ist. Die Patienten werden einzeln hereingebeten. "Wir fragen dann die Risikofaktoren noch einmal ab. Dann erfassen wir das Ganze und führen den Abstrich durch. Alle Tests werden gesammelt und nach der Sprechstunde in das Labor gegeben", erklärt Steffen Gerecke. Abhängig von den Kapazitäten werden die Proben von IMD Labor Oderland über Nacht ausgewertet und die Resultate an den Hausarzt übermittelt. Bei schweren Symptomen können die Ärzte der Corona-Praxis die Patienten auch direkt in das Klinikum einweisen – ein Krankentransport für sogenannte Infektionsfahrten steht jederzeit bereit.

Sprechstunde unbedingt nötig

"Warum führen wir die Tests nicht in den Hausarztpraxen durch?", fragt Dr. Andreas Huth rhetorisch. Der Allgemeinmediziner vom Ärzte-Regionalbeirat hat die Einrichtung der Corona-Abklärungsstelle mit Amtsarzt Oliver Fahron koordiniert. "Wenn wir bei einem Hausarzt einen positiv getesteten Patienten hätten, dann müsste der Amtsarzt die Praxis für 14 Tage schließen. Lassen Sie hier mal drei, vier Praxen ausfallen, dann bricht die Versorgung zusammen", verdeutlicht er, warum die Spezialsprechstunde unbedingt notwendig ist – und damit den Ernst der Lage.

Insgesamt 15 bis 20 niedergelassene Kollegen sichern den Betrieb insgesamt ab, darunter Allgemeinmediziner, Internisten und Kinderärzte. "Wir haben zwei Basisräume, fahren jetzt aber erstmal mit einem", erläutert Oliver Fahren. Geöffnet sei zunächst von Montag bis Freitag, 14-18 Uhr. "Wir könnten aber auch jederzeit aufsatteln und theoretisch auch 24 Stunden am Tag öffnen", so der Amtsarzt.

Insgesamt erschienen am ersten Tag 48 aus hausärztlichen Praxen zugewiesene Patienten, teilte die Pressestelle der Stadt am Abend mit. Ihnen wurde durchgehend ein Rachenabstrich entnommen. Die Ergebnisse sollen am Donnerstag vorliegen.