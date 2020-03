Christian Heinig

Bernau (MOZ) Nachdem Jugendliche sich in mehreren Barnimer Städten trotz des ausbreitenden Coronavirus öffentlich in Gruppen getroffen und gefeiert haben, hat Landrat Daniel Kurth im Wiederholungsfall mit ernsthaften Konsequenzen gedroht.

Man werde gegebenenfalls Ordnungsgelder aussprechen lassen, sagte er am Mittwochabend. Diese könnten bis in den vierstelligen Bereich gehen. "Wir werden diese verhängen und vollstrecken", so Kurth.

Hintergrund von Kurths Androhung ist, dass offenbar viele Jugendliche ihre durch die Schulschließungen freigewordene Zeit weiterhin an den typischen Treffpunkten im Landkreis verbringen wollen. Laut Kreisverwaltung mussten Ordnungsamt und Polizei in Eberswalde und Bernau bereits zahlreiche Treffen mit viel Nachdruck auflösen.

In Bernau hatten am Dienstagabend fast 200 überwiegend junge Menschen im Stadtpark lautstark gefeiert. Sie wollten scheinbar den letzten Schultag vor Inkrafttreten der Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus noch einmal richtig auskosten. In Zepernick kam es am selben Abend zu einer ähnlichen "Corona-Party".

Kurth sagte: "Leider war nicht bei allen Jugendlichen Einsicht in die Notwendigkeit der verfügten Maßnahmen zu erkennen." Er kündigtean, in Absprache mit den Ordnungsämtern und der Polizei typische Treffpunkte weiterhin verstärkt kontrollieren zu wollen. Er appellierte zudem an die Eltern, Einfluss auf den Nachwuchs zu nehmen und ihnen die aktuelle Situation zu erklären.

Jetzt sei nicht die Zeit zum Feiern gekommen, so Kurth. "Jetzt geht es um Solidarität der Jungen und Kräftigen mit den Risikogruppen in der Bevölkerung." Die Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Mobilität eines jeden Einzelnen sei das Ziel der beschlossenen Maßnahmen, erklärte der Barnimer Landrat. Nur so lasse sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern. "Menschen werden sterben, wenn uns das nicht gelingt", betonte Kurth.

Hamsterkäufe "sind gefährlich"

Zudem rief der Landrat alle Barnimer dazu auf, Abstand von Hamsterkäufen zu nehmen. "Aufmerksamkeit und erhöhte Vorsicht sind geboten. Wichtig jedoch ist, nicht in Unruhe zu geraten. Wirklich gefährlich wird es spätestens dann, wenn die bestehenden Gesundheits- und Versorgungssysteme durch Hamsterkäufe oder unnötige Anforderungen von Rettungsmitteln an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht werden", so Kurth.

NINA-App installieren

Darüber hinaus warb Kurth erneut dafür, die Warn-App NINA des Bundes auf dem eigenen Smartphone zu installieren. Viele Barnimer kamen diesem Wunsch bereits nach. Landrat Kurth bittet jedoch noch weiter im Freundes- und Bekanntenkreis Werbung für die App zu machen. "Über diese App werden Informationen für den Notfall – auch über Corona hinaus – an die Bevölkerung gegeben", so der Barnimer Landrat. Er bat aber um Verständnis, dass eine tägliche Darstellung der Corona-Ausbreitung dort nicht abzubilden sei. Dafür veröffentliche man auf der Webseite des Landkreises zahlreiche aktuelle Informationen.