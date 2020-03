Heike Weißapfel, Roland Becker

Hennigsdorf/Hohen Neuendorf (MOZ) Die Apotheker Michael Steffen und Reinhard Eger werden in der Corona-Krise vor bislang unbekannte Herausforderungen gestellt. Sie begegnen denen mit Telefon-Hotline, Lieferdienst und Facebook-Gruppe.

Mittwochs ist 20–Prozent-Tag in der Storchenapotheke am Hennigsdorfer Havelplatz. Die Leute stehen Schlange. Den Rabatt wird es vorläufig zum letzten Mal geben. Apotheker Michael Steffen muss derzeit andere Probleme klären: Schon seit vergangener Woche werden Kunden und Mitarbeiter durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt. Ab Donnerstag erfolgen die Geschäfte nur noch an sogenannten Infektions-Schutzmodulen. "Sie können sich das wie bei einem Post- oder Bankschalter vorstellen. Es gibt eine Durchreiche", erklärt Steffen. Gleich hinter der Automatiktür werden die Bedienmodule, das höchstens fünf Kunden zeitgleich betreten dürfen, in einem Halbrund aufgebaut. Außerdem wird es von 13 bis 15 Uhr eine Mittagspause geben. Seine Crew bräuchte diese Pause, nicht nur zum Desinfizieren: "Alle sind am Rande der Belastung."

Der Apotheker appelliert, den Botendienst zu nutzen. "Dafür habe ich jetzt extra einen Schüler und einen Studenten angestellt", sagt er. Der Bote legt die Ware vor die Wohnungstür oder in den Briefkasten. Für das Begleichen der Rechnung sei 14 Tage Zeit. Schon jetzt liefern die Boten statt üblicherweise zehn bis zu 50 Bestellungen aus.

Zwei der zwölf Mitarbeiterinnen hat Steffen für die telefonische Beratung abgestellt. Die sollen auch gegen Falsch-Infos vorgehen. So rät der Apotheker dringend davon ab, verordnete Medikamente aus Angst vor einer größeren Ansteckungsgefahr abzusetzen, ohne einen Arzt kontaktiert zu haben. Kein Verständnis hat er für solche Tipps wie jüngst in einem TV-Morgenmagazin, in dem geraten wurde, sich mit Schmerzmittel gegen Fieber einzudecken. Damit provoziere man Engpässe. Steffen reagiert darauf: "Wir geben nicht mehr als zwei Packungen heraus."

Vorsichtiger Optimismus

"Panik und Stress zu machen, bringt uns nicht weiter", sagt Reinhard Eger. Der Chef von zwei Apotheken in Hohen Neuendorf will optimistisch bleiben, aber ganz leicht fällt es ihm nicht. "Wir sind vor eine neue Situation gestellt." Er hat mit seinen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgiebig beraten, welche Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Beschäftigten vor dem Coronavirus sinnvoll sind. "Es gibt Checklisten von der Bundesapotheker-Kammer und von der Berufsgenossenschaft, auch ein Influenza-Pandemie-Heft mit 45 Seiten mit Ratschlägen als Grundlage. Wir sehen, was für uns nach bestem Wissen und Gewissen praktikabel ist." Entschieden haben sich die Belegschaft und Eger für eine Gesichtsschutzmaske mit Visier, die vor Tröpfchen schützen soll. Nun muss die Express-Bestellung von Amazon nur noch kommen.

Den Andrang in den beiden Hohen Neuendorfer Apotheken bezeichnet Eger als kaum vorhersehbar. Meistens reiche die Diskretionszone für einen genügenden Abstand. Manche Kunden ließen sich umfangreich beraten, dann wieder sei es einen ganzen Vormittag über sehr ruhig. Fieberthermometer seien begehrt: "Sogar die teuren, und manche Kunden kaufen gleich zwei. Das verwundert uns schon ein bisschen."

Halsbonbons und Schmerzmittel

Halsbonbons, Hustensaft und Nasenspray werden verstärkt nachgefragt, auch das Schmerzmittel Ibuprofen. Davon hätten Apotheken aus Erfahrung sowieso einen größeren Vorrat. "Erkältungen sind für diese Jahreszeit ja ohnehin typisch", so Eger. Mit den derzeitigen Medikamenten-Bestellungen der Apotheken sei der Großhandel überfordert, geliefert werde nur noch einmal am Tag. "Letzte Woche haben wir fünf Kartons Händedesinfektionsmittel bestellt. Bekommen haben wir einen." Theoretisch könnten Apotheker zwar ihre eigenen Desinfektionsmittel mit Ethanol herstellen. Doch der hochprozentige Stoff ist mit einer Alkohol-steuer belegt, die den Liter Desinfektionsmittel viel zu teuer machen würde, erklärt Eger, der sich dafür ausspricht, die Steuer auf diese Art Alkohol auszusetzen. Das wesentlich günstigere Isopropanol sei wiederum augenblicklich schwer erhältlich.

Unschlüssig ist sich Eger, ob er die Öffnungszeiten seiner Apotheken, die künftig auch sonntags öffnen dürften, verändern sollte. "Mehr anzubieten haben wir ja dann auch nicht." Sich wegen des Viruses verrückt zu machen, sei jedenfalls keine gute Idee, weil sich Angst und Schockstarre auch negativ auf das Immunsystem auswirken würde. Spaziergänge in der Natur alleine oder mit wenigen Personen seien hilfreich.

"Der größte Schutz ist es aber, zu Hause zu bleiben." Als Lehrer an der auch geschlossenen Hohen Neuendorfer Musikschule gibt er nun online über die Plattform "Zoom" Cellounterricht. Außerdem ist er dabei, unter "St. Hubertus-Apotheke & Eger-Apotheke" eine Facebook-Gruppe einzurichten und dort in den nächsten Wochen im Livestream Vorträge aus Apothekererfahrung online anzubieten. Ein Skript für den Auftritt vor der Kamera gibt es noch nicht, aber einen Titel: "Wie du mit einfachen Tipps und Tricks in der Krise fit bleibst", soll das erste Thema sein.