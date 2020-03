OGA

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg sind ab sofort auch der Schlosshafen und der Wohnmobilpark an der Rungestraße geschlossen. Das betreffe auch das Gebäude, in dem sich die Hafenmeisterei sowie sanitäre Anlagen für Gäste befinden, teilte die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO) am Mittwochabend mit.

"Die Zahl der Gäste, die derzeit per Boot oder Reisemobil kommen, ist sehr klein. Weil aber jeder einzelne unnötige soziale Kontakt einer zu viel ist, konnten wir auch hier gar nicht anders handeln", erklärte TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn. Der Schlosspark Oranienburg und die Tourist-Information sind bereits seit Dienstag nicht mehr geöffnet. Zuvor waren am 13. März schon sämtliche Veranstaltungen in der Orangerie im Schlosspark sowie im Schlosspark zunächst bis einschließlich 30. April 2020 abgesagt worden. Aktuelle Informationen gibt es auf www.oranienburg-erleben.de.