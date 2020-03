Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Retten, was zu retten ist, heißt es jetzt bei der Kindertagespflege in Fürstenberg. Ein halbes Jahr lang hatte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) alle Hilferufe der beiden Tagesmütter Christiane Menzel und Antje Rohsol-Kockskämper mehr oder weniger ignoriert, weil es "an den politischen Mehrheiten fehlte", um ihnen mehr Geld für die Betreuung der Kinder zu gewähren, entgegnete Philipp auf Kritik aus den Reihen der Abgeordneten.

Nun, nachdem beide Tagesmütter die Schließung der Kindertagespflege "Schatzkiste" für den Sommer dieses Jahres angekündigt hatten, wagte der Verwaltungschef einen Vorstoß in die politischen Gremien.

Einvernehmen erforderlich

Ziel ist es, schnell und möglichst unbürokratisch den Tagesmüttern eine "auskömmliche Vergütung" zu gewähren. Pro Stunde Betreuungszeit will die Stadt künftig 3,80 Euro zahlen. Gelten soll dieser erhöhte Satz bereits ab dem 1. August dieses Jahres und das, ohne eine neue KitaGebührensatzung auf den Weg zu bringen. Die Stadt rechnet mit einem Mehraufwand von knapp 25 000 Euro.

Um das Verfahren abzukürzen, schlug die Verwaltung jüngst im Sozialausschuss vor, die Tagespflege aus der aktuellen Kita-Gebührensatzung herauszunehmen und parallel eine Richtlinie zu erarbeiten, in die der neue Vergütungssatz eingearbeitet wird. Erst 2021 würden dann die Elternbeiträge im Kita-Bereiche generell neu kalkuliert und die Satzung mit allen Änderungen entsprechend angepasst. Eltern, deren Kinder in der Tagespflege betreut werden, würden also vorerst keinen Cent mehr zahlen, weil die Kommune den Mehraufwand trage. Der Landkreis Oberhavel müsse dem allerdings noch zustimmen, um so zu verfahren. Das Votum des Sozialausschusses hat die Verwaltung bereits. Alle sechs Ausschussmitglieder stimmten dafür. Laut aktueller Satzung ersetzt die Stadt Fürstenberg der Tagespflegeperson die entstehenden Aufwendungen einschließlich der Kosten für die Erziehungsleistung. Konkret: Gestaffelt nach den Betreuungszeiten wird etwa ein monatliches Betreuungsentgelt von 330 Euro bei bis zu sechs Stunden Betreuungszeit pro Kind gezahlt. Die Tagesmütter beklagen, dass die Beiträge zwar für die Aufwendungen reichen würden. Dennoch seien die Sätze bislang nicht auskömmlich, weil das Geld für die eigene Vorsorge nicht reiche. Kritisiert wird zudem, dass der Stundensatz sinkt, je länger die Kinder von den Tagesmüttern betreut werden. Bei bis zu zwölf Stunden täglicher Betreuung zahlt die Stadt bislang 500 Euro im Monat.