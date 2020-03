Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) In der Schulkonferenz wurde der Plan für den Anbau mit Freude angenommen", berichtete jüngst die für Schulen zuständige Fachdienstleiterin Angela Minge über das Vorhaben, die Grundschule Nord mit einem Speise- und Veranstaltungssaal mit bis zu 119 Plätzen auszustatten. Allerdings bekam diese Freude in der Sitzung des Bauausschusses einen Dämpfer verpasst. Und der kam von Carsten Günther, einem der jüngst erst gewählten sachkundigen Einwohner: "Sie haben die Situation der Lüftung nicht beschrieben. Ist eine solche nicht geplant?" Mit dieser Frage hatte offenbar niemand vonseiten der Verwaltung gerechnet. Und: Nein, der Einbau einer Lüftungsanlage ist bislang nicht vorgesehen. "Wir haben dort keine Kochküche. Und wir haben ja die Fenster", argumentierte Minge. Das konnte Günther, der nach eigenen Angaben mit solcherlei Dingen beruflich befasst ist, nicht nachvollziehen. Bei einem fast 120 Menschen fassenden Raum könne die Lüftung nicht nur über die Fenster geschehen, gab er zu bedenken und fügte hinzu: "Bei Kälte macht man so lange, wie das nötig wäre, keine Fenster auf." Er erinnerte auch an die Faschingsfeier der Schule vor knapp einem Monat: "Da kamen die Kinder rot und schwitzend aus der nicht optimal belüfteten Sporthalle."

Schwitzende Kinder

Sowohl vonseiten der CDU als auch der Grünen erhielt Günther Unterstützung. "Was kostet denn solch eine Anlage? Und welche Argumente gibt es dafür, diese nicht einzubauen?", wollte René Vierkorn (CDU) wissen. Der Einbau einer solchen Belüftung sei kostenintensiv und schwierig in den Baukörper zu integrieren, hieß es von Verwaltungsseite.

Für die Grünen forderte Petra Röthke-Habeck, dass ein Planungsbüro eine Berechnung zur Luftqualität im vorgesehenen Mehrzwecksaal erstellen soll. Vierkorn ergänzte dies um den Wunsch, dass die Fachplaner eine Empfehlung aussprechen sollen, ob der Einbau nötig sei oder empfohlen wird und wie viel dieser kosten würde.

All diese Nachforderungen riefen Sozialbereichsleiter Martin Witt auf den Plan. "Wenn wir jetzt umplanen müssen, halten wir das gesamte Prozedere an und kommen aus der Zeitschiene." Von der Zuschauerbank fügte er leise, nicht für jeden Abgeordneten hörbar hinzu: "Das hat dann aber Konsequenzen." Die liegen darin, dass der Bauantrag entsprechend geändert werden müsste. Der nämlich liegt bereits zur Entscheidung in der Baubehörde des Kreises. Das verwundert insofern, als dass die Abgeordneten erst jetzt entscheiden sollen, ob und wie der Speise- und Veranstaltungssaal entstehen soll. "Das alles fühlt sich ein bisschen wie ein Drohgebärde an und ist nicht angemessen", kritisierte Vierkorn die Ausführungen von Witt. Schützenhilfe bekam der CDU-Abgeordnete vom Bauausschussvorsitzenden Michael Wobst (parteilos für SPD): "Man kommt nicht weiter, wenn man unseren Informationsbedarf mit der Drohung begegnet, das Projekt ganz abzusagen. So geht das nicht!" Für Witt waren das ungewohnt klare, seit Jahren in keiner Abgeordnetensitzung gehörte Worte.

Eigentlich erwartet das Rathaus bereits Ende April die Baugenehmigung, im Mai sollen die Aufträge ausgeschrieben werden. Doch mit dem Änderungsantrag der Grünen, dem bis auf Frank Schönfeld (SPD) alle zustimmten, schien am vorigen Donnerstag diese Zeitschiene ad acta gelegt worden zu sein. Eine Woche später ist klar: Da wegen der Coronakrise keine Parlamentssitzungen mehr stattfinden, steht der für den Anbau nötige Beschluss ohnehin aus. Der Verwaltung bleibt nun also genügend Zeit, die von den Abgeordneten geforderte Luftqualitäts-Prüfung durchführen zu lassen.