Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Es hat länger gedauert als andernorts, aber jetzt sind auch die ersten Corona-Fälle in der Uckermark bekannt geworden. Wie das Robert-Koch-Institut bestätigt hat, wurde die Erkrankung durch das Virus bei drei Menschen am Abend des 17. März bestätigt. Beim ersten Fall handelt es sich um eine 37 Jahre alte Frau aus Schwedt.

Sie war von einer Reise aus Tirol zurückgekehrt und hatte sich danach sofort in häusliche Isolierung begeben. Der Corona-Test ergab jetzt ein positives Ergebnis. Ihr Ehemann wurde ebenfalls getestet, allerdings negativ.

Bei den nachfolgenden Fällen handelt es sich um ein Ehepaar aus Berlin, welches einen Zweitwohnsitz in der Uckermark hat. Nach Angaben der Kreisverwaltung halten sich die 65-jährige Frau und der 67-jährige Ehemann in der Nähe von Prenzlau auf und befinden sich ebenfalls in Quarantäne.

Alle bestätigten Personen wie auch weitere Verdachtsfälle ohne bisherige Krankheitsbestätigung haben keinen Kontakt nach draußen und stehen in direkter Verbindung mit dem Gesundheitsamt. Sie müssen sich täglich melden und ein Tagebuch führen. Es ist davon auszugehen, dass es im Landkreis weitere Erkrankungen durch das gefürchtete Corona-Virus gibt.

Schwedter Arztpraxen wollten ein gemeinsames Abklärzentrum für Corona-Verdachtsfälle im Ärztehaus am Brechtplatz im Stadtteil Am Waldrand einrichten. Dort sollte von Patienten, bei denen ein begründeter Verdacht einer Ansteckung besteht, ein Abstrich für den Test genommen werden. Das zentrale Abklärzentrum für Schwedt sollte verhindern, dass sich möglichweise Coronainfizierte zum Test in die Praxen oder ins Krankenhaus begeben und dort eine Ansteckungsgefahr darstellen. Doch die Einrichtung ist am Widerstand von Ärzten gescheitert, die Bedenken wegen der Nähe zu anderen Arztpraxen hatten. Derzeit wird an einer mobilen Lösung mit einem Rettungswagen gearbeitet, der im Verdachtsfall zu den Patienten nach Hause fährt und den Abstrich vor Ort durchführt.

Um die Virus-Ausbreitung zu verlangsamen, gelten jetzt auch in der Uckermark die vom Land festgelegten drastischen Maßnahmen zur Lahmlegung des öffentlichen Lebens. Damit dürfen keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen stattfinden. Doch selbst kleinere Versammlungen werden mittlerweile abgesagt. Unter besonderen Vorkehrungen können aber zum Beispiel Kreistage oder Stadtverordnetensammlungen tagen. Doch hat die Uckermark nun doch die aktuell noch angekündigte Kreistagssitzung auf einen späteren Termin verlegt.

Die Auswirkungen der Landesverordnung zum Corona-Virus erreichen vor Ort ein dramatisches Ausmaß. Einzelhandelsgeschäfte schließen, Kinos, Theater und Kultureinrichtungen sind längst dicht. Ebenso Museen, der Angermünder Tierpark und Spielplätze. Überall herrscht große Verunsicherung bei den Menschen, was als nächstes folgt. Ausnahmen gelten für Lebensmittelverkaufsstellen, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte und den Großhandel.

Hinweise über Internetseite

Der Landkreis informiert über die täglich eingehenden Verordnungen auf der Seite www.uckermark.de im Internet. Dort gibt es auch Hinweise über Besuchsverkehr in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen.

Nachdem Rathäuser und Amtsverwaltungen ihre Türen bereits verschlossen haben, sind ab sofort auch Behörden des Kreises nur noch telefonisch ansprechbar oder nach Voranmeldung für Besucher zugänglich. Das Jobcenter meldet bereits verstärkte Anfragen von Selbstständigen und Kleinunternehmern aufgrund dramatischer Umsatzverluste.