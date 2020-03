Tatjana Littig

Bernau (MOZ) Seit vergangener Woche ist in den Reisebüros die Hölle los. "Das Telefon steht nicht still", sagt Sylvia Gehlen vom Ahrensfelder Reisebüro. Hinzu kämen Dutzende E-Mails und Besuche vor Ort von verunsicherten Kunden – sowohl jenen, die übermorgen hätten fliegen müssen als auch jenen, die in einem halben Jahr reisen wollten. Zumindest mit den Besuchen ist nun Schluss, da doch die Reisebüros ebenfalls schließen mussten. Das Problem ist: "Die Ereignisse überschlagen sich", so die Reiseverkehrskauffrau aus Ahrensfelde, "was gerade aktuell ist, ist es zwei Stunden später schon nicht mehr."

Veranstalter sagen kurzfristig ab

Kunden rät Sylvia Gehlen, Ruhe zu bewahren und im Reisebüro nachzufragen, wie es weitergeht. "Die Veranstalter und wir kümmern uns", versichert sie. Auch Janina Richter vom Reise-Center SRW in der Bahnhofpassage legt Reisenden ans Herz abzuwarten. Reiseveranstalter würden in der Regel nur kurzfristig Reisen von sich aus absagen. Erst dann blieben Kunden nicht auf den Stornogebühren sitzen.

"Die meisten Veranstalter stornieren erst einmal Reisen, die in den nächsten zehn bis 14 Tagen stattfinden", sagt Janina Richter. Vereinzelt würde ein neuer Termin nach Ostern gewählt. Anbieter von Kreuzfahrten planten teilweise langfristiger und erlaubten auch für spätere Reisen eine kostenfreie Umbuchung, klärt sie auf. Fest steht: Kunden, die von sich aus eine Reise stornieren, zahlen 30 Tage vor Reisebeginn Stornogebühren in gleicher Höhe wie Reisende, die ein halbes Jahr vorher ihre Meinung ändern, sagt Sylvia Gehlen. In der Regel seien es etwa 20 bis 25 Prozent des Preises, festgehalten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, erklärt Jacqueline Dietrich vom Reisebüro Wandlitz. Je näher die Abreise rückt, desto höher sind die Gebühren.

Ob die Pandemie die Existenz des Unternehmens bedroht? Dazu möchte die Reiseexpertin nichts Konkretes sagen. "Es hängt davon ab, wie lange die Krise anhält", sagt sie.

Dramatisch wird die Situation jetzt schon bei den Märkischen Schülerreisen in Bernau eingeschätzt, die sich auf Busreisen nach Großbritannien spezialisiert haben. "Nächste Woche sollten 40 Busse fahren, die meisten nach Großbritannien. Nun fährt kein einziger", sagt Ingolf Meese, der das Unternehmen vor 26 Jahren gegründet und 2019 an seinen Sohn übertragen hat.

"Wir brauchen in einer Woche Liquiditätshilfen", resümiert Ingolf Meese. Die 16 Mitarbeiter des Unternehmens würden derzeit die Stornierungen abarbeiten. Mehrere Hunderttausend Euro müssten zurücküberwiesen werden, so der Gründer. Einheitliche Regelungen der Bundesländer zum Umgang mit stornierten Klassenreisen gibt es nicht. Hinzu kommt: Die Bernauer haben auch Kunden im Ausland. Die Situation ist verfahren. Und für die zweite Jahreshälfte gilt: "Wir haben keine belastbaren Zusagen von Partnern", erklärt Ingolf Meese. Sollten alle später im Jahr reisen wollen, so befürchtet der Reiseexperte, dass die Kapazitäten nicht für alle Gruppen reichen werden. Überhaupt gelte: Wie es mit Corona weitergeht, steht in den Sternen.

Sylvia Gehlen aus Ahrensfelde ist an der Stelle optimistisch. Im September möchte sie in die Karibik. "Ich meine, ich bin da auch", sagt sie. Als existenzielle Bedrohung empfindet sie die Krise trotzdem: "Unsere Kosten laufen weiter, wenn die Kunden aber nicht reisen, dann zahlen die Veranstalter nicht."

Am Ende wird das Reiseverhalten jedes Einzelnen über die Zukunft der ganzen Branche entscheiden. Gerade sei ein Ehepaar früher als geplant von einer Orient-Kreuzfahrt wiedergekommen – nun habe es die nächste Kreuzfahrt gebucht, im März 2021 soll es nach Asien gehen, berichtet Stefanie Tscharntke vom Reisebüro Böhnke in Panketal. "Solche Menschen gibt es eben auch", erklärt sie. Auch wenn die Corona-Pandemie eine neue Stufe für die Reisebranche erreicht hat. Die erste Krise ist es nicht. "Auch die Air-Berlin-Krise und zuletzt die Insolvenz von Thomas Cook hat uns gefordert", sagt Jacqueline Dietrich, die Reiseexpertin aus Wandlitz.