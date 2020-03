Laden dicht, aber online erreichbar: Die Buchhandlung Micklich in der Großen Straße in Strausberg bleibt wegen Corona-Krise geschlossen. © Foto: Gerd Markert

Tausende frische Blüten im Laden: Dang Van Ngu von Blume 2001 in der Großen Straße in Strausberg wird wohl wegen der Eindämmungsverordnung vom Dienstag nicht alle seiner am Montag georderten frischen Blumen verkaufen können. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Große Straße macht am Tag eins der Geltung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher durchaus nicht den Eindruck einer Geisterstadt. Strausberger laufen wie jeden Tag durch die Altstadt. Das Besondere: Sie kommen an einigen heruntergelassenen Rollläden oder anderweitig verschlossenen Ladentüren vorbei.

Tausende frische Blumen

Auch wenn Blumengeschäfte zu schließen sind, zeigt Blumenhändler Dang Van Ngu eine farbenfrohe Auslage von Tulpen und Rosen: "Ich habe tausende frischer Blumen im Haus, ich kann doch nicht von einem Tag auf den anderen alle wegwerfen!" Mitarbeiterinnen des Vollzugsdienstes der Stadt suchten Geschäftsleute auf, um ihnen die neue Lage zu erläutern und die umgehende Schließung der Geschäfte, die nicht ausdrücklich ausgenommen und auch keine Dienstleister sind oder handwerksähnliche Leistungen anbieten, zu veranlassen.

Auch im Handelscentrum hat ein Großteil der rund 70 Fachgeschäfte jetzt geschlossen. 16 Ausnahmen gibt es. Die Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Backshops, Gastronomie- und Friseur, doch auch Hörgeräte-Akustiker und Optiker bis hin zu Rechtsanwälten und Apotheken bleiben offen. Center-Sprecher Maurice Lindemann: "In den meisten Fällen wird die reguläre Öffnungszeit bestehen bleiben. Es kann allerdings zu Abweichungen kommen. Wir bitten unsere Kunden, sich auf mögliche Veränderungen einzustellen." Auf der Webseite des Handelscentrums (www.handelscentrum-strausberg.de) könne man auch die Kontaktdaten aller Händler erfahren und ihre telefonische Erreichbarkeit.

In der Altstadt haben die Blumenhändler im Laufe des Vormittags ihre Auslagen eingepackt. Der Vorstand des Gewerbevereins Altstadt hat am Tag eins einen Aufruf an die Strausberger und anderen Kunden verfasst. Darin erklärt er sich zunächst einmal solidarisch mit der Entscheidung der Landesregierung, diene sie doch ausschließlich der Rettung von Menschenleben. Doch während die Eindämmungsverordnung für die meisten Menschen in erster Linie massive Einschränkungen in ihrem Alltagsleben bedeute, sei sie für die Einzelhändler potenziell existenzbedrohend. Der Vorstand bezieht dabei ausdrücklich Gastronomie und Hotellerie sowie Kulturschaffende mit ein.

Der Gewerbeverein appelliert eindringlich an die Bürger, bei ihren Einkäufen der nächsten Tage und Wochen mehr denn je die Händler vor Ort zu unterstützen. Weniger dringend erforderliche Einkäufe sollte man auf die Zeit nach der Schließung verschieben und dann bewusst beim regionalen Anbieter einkaufen.

Verbundenheit mit den Kunden

Auf die Verbundenheit mit ihren Stammkunden setzen in der Altstadt auch solche langjährigen Geschäfte wie Laufstegmoden. Am Dienstagabend lud Inhaberin Gitta Leim ihre Kunden noch zu einem Glas Wein ein. In der Nachbarschaft warb Buchhändler Falko Micklich um Kundentreue: "Wir sind weiter für Sie da. Wir möchten Sie bitten, uns in dieser Situation zu unterstützen. Sie können jederzeit Bücher über unseren Online-Shop https://micklich.buchhandlung.de/shop/ beziehen oder uns per E-Mail an: info@micklich.de Ihre Wünsche mitteilen. Wir liefern schnell und kostenfrei zu Ihnen nach Hause", verspricht der rührige langjährige Organisator der Vorlesewettbewerbe.

Auf Anrufbarkeit, Bestellsystem und Lieferservice haben inzwischen auch Gastronomen umgestellt, was sich leicht in regionalen Facebook-Gruppen recherchieren lässt. Der Gewerbeverein Altstadt weist auf die Onlineshops regionaler Händler hin und appelliert: "Lassen Sie nicht zu, dass ein amerikanischer Online-Konzern zum großen Profiteur dieser außergewöhnlichen Situation wird!"