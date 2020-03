Conradin Walenciak

Fürstenwalde (MOZ) Was ist eine Praline? Gehören die kleinen, leckeren Schokoladenhäppchen zu den Lebensmitteln oder nicht? Mit diesen Fragen mussten sich Ronny Köhler und Daniel Henze vom Fürstenwalder Ordnungsamt am Mittwochmorgen beschäftigen. Die beiden stehen vor der Chocolata-Filiale in der Eisenbahnstraße. Die bietet neben Pralinen auch Kekse und andere süße Sachen an.

Doch das reicht nicht. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes weisen darauf hin, dass der Laden schließen muss. Seit 8.30 Uhr sind sie und ihre Kollegen in der Stadt unterwegs. Aufgeteilt in drei Teams. Je eines für Nord, Mitte und Süd. Ihre Aufgabe ist es, die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu kontrollieren. Die Landesregierung hatte diese am Dienstag beschlossen. So dürfen Geschäfte, die keine Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen, nicht mehr öffnen. "Vieles ist auch eine Sache der Interpretation", sagt Christoph Malcher, Fürstenwaldes Ordnungsamtsleiter. Also genau diese Frage, was denn nun alles Lebensmittel sind und was nicht.

Gleiches gilt für Hygieneprodukte, beziehungsweise wie viele davon ein Geschäft seiner Kundschaft anbieten muss, um geöffnet bleiben zu können. So ist beispielsweise die Sachlage bei Pfennigland am Bahnhof noch ungeklärt. Mittwochfrüh hieß es aus dem Ordnungsamt, der Laden müsse schließen, am Nachmittag hatte er dann aber wieder geöffnet. So ganz eindeutig scheint die Situation also nicht zu sein. Ob das Geschäft in den kommenden Tagen und Wochen geöffnet bleiben darf, stehe laut einer Mitarbeiterin noch nicht fest.

Strafen sprach das Ordnungsamt bei Fehlverhalten am Mittwoch noch nicht aus. Auch in den nächsten Tagen sind die Kontrolleure unterwegs: Dann geht es zum Beispiel um die Tischabstände in Gaststätten und die Auflösung größerer Menschenmengen. Hinweisen aus der Bevölkerung wird ebenfalls nachgegangen. So soll es zuletzt immer wieder zu kleineren Partys von Jugendlichen am Spreeufer gekommen sein. Diese Orte werden dann verstärkt unter die Lupe genommen, kündigte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling an.

Kontrolle mit Augenmaß

Genau wie in Fürstenwalde gingen auch die Kollegen in Erkner am ersten Tag der vorgeschriebenen Geschäftsschließungen mit Nachsicht vor. So verzichteten Laura Schulze und Rayk Menschel bei ihrem Rundgang durch die Stadt noch auf den Zollstock, um den Abstand der Gaststätten-Tische zu überprüfen. "Wir kontrollieren mit Augenmaß", so Menschel. "Aber allen muss klar sein, dass die Ausbreitung des Virus unbedingt verhindert werden muss.",