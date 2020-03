Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen von Einwohnern aus Frankfurt ist am Mittwoch auf zwei gestiegen. Es handelt sich nach Angaben der Pressestelle der Stadtverwaltung um einen 36-jährigen Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens im Landkreis Oder-Spree.

Er war vergangenen Sonnabend aus Südtirol nach Frankfurt (Oder) zurückgekehrt. Im Wissen, dass er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hatte und in Anbetracht von Symptomen eines beginnenden grippalen Infektes, habe sich der allein lebende Mann sofort in häusliche Isolation begeben und umgehend das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung informiert, so Stadtsprecher Uwe Meier. Am Montag wurde ein Abstrich entnommen, das positive Testergebnis lag dann am Mittwoch vor.

"Der Betroffene befindet sich den Umständen entsprechend wohl in seiner Wohnung, der Krankheitsverlauf gibt keinen Grund zu ernsthafter Sorge", hieß es in der Pressemitteilung. Oberbürgermeister René Wilke dankte dem Betroffenen für dessen umsichtiges Handeln. "Er selbst gehört dank seines Alters nicht zu den gefährdeten Menschen, so dass ein Lebensrisiko für ihn selbst als gering einzuschätzen ist. Durch sein sofortiges und kluges Verhalten ist gesichert, dass weitere Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt durch ihn nicht angesteckt werden. Damit hat er mindestens Erkrankungen verhindert, unter Umständen sogar Leben gerettet."