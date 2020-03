Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fragt man die Menschen in der Region nach ihrer Meinung zu den verordneten Ladenschließungen, so erfährt man vor allem eines: Verständnis.

"Die Einschränkungen sind nachvollziehbar, zum Schutz für uns alle", sagt am Mittwoch beispielsweise Bärbel Retzer, die in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt unterwegs ist. "Es tut mir aber leid für die betroffenen Händler." Kerstin Gräsing, die bei "Blume 2000" schnell noch ein paar Orchideen kauft, geht noch ein bisschen weiter: "Ich hätte es gut gefunden, wenn solche Maßnahmen früher ergriffen worden wären." Und auch Silvia Berndt betont: "Ich finde diese Maßnahme richtig und vernünftig. Der Küchenkauf, neue Möbel oder Textilien sind nicht lebenswichtig. Und Lebensmittel gibt es ja weiterhin zu kaufen."

Bei den von der Zwangspause betroffenen Einzelhändlern hält sich das Verständnis allerdings sehr in Grenzen. Erst recht, wenn es wie im Falle der Buchhandlungen unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern gibt. Würde Doreen Dehne ihr Buchhaus Jachning in Berlin betreiben, dürfte sie auch weiterhin Bücher im Laden verkaufen. Da Eisenhüttenstadt aber im Land Brandenburg liegt, darf sie es seit Mittwoch nicht mehr. "Dafür habe ich kein Verständnis", erklärt sie, "zumal Berlin ein Ballungsgebiet ist, in dem viel mehr Menschen unterwegs sind. Selbst das Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin darf weiter geöffnet bleiben – unser Buchladen aber nicht. Das sollte einheitlich geregelt werden."

Drei Kolleginnen hat Doreen Dehne wegen der besonderen Brandenburger Regelung in Kurzarbeit schicken müssen. Für ihre Kunden ist sie weiter vor Ort. "Wir können angerufen werden und wir liefern aus. Und wir haben unseren Onlineshop."

So oder ähnlich halten es viele andere Händler, die ihre Läden schließen mussten. Über Aushänge bitten sie um telefonische Kontaktaufnahme, sind weiterhin für ihre Kunden da. Viele andere öffnen ihre Läden in der Lindenallee weiter. Auch im Fotoatelier Kucklick&Rothe GbR läuft der Betrieb weiter. "Wir sind Dienstleister", begründet Andrea Rothe. Fotos für Ausweise, Pässe oder Führerscheine würden immer gebraucht. Sollten die Kunden aber irgendwann wegbleiben, müssten sie neu überlegen. Auch das Fotohaus Seeger ist geöffnet. "Ich bin Dienstleister und Handwerker, habe außerdem einen Paketshop im Geschäft", zählt Inhaberin Birgit Bäslack gleich drei Gründe auf. "Hätte ich schließen müssen, hätte ich keine Einnahmen mehr gehabt." Allerdings seien die Umsätze an den vergangenen Tagen stark zurückgegangen.

Offen ist am Mittwoch auch das Blumengeschäft "Blume 2000". Oder zumindest irgendwie halboffen. "Wir sind seit dem Morgen am Putzen", sagt Inhaberin Annette Neugebauer, "aber wenn Kunden reinkommen und was sehen, dann können sie das gern kaufen." Schnittblumen, Pflanzschalen, Blumentöpfe – es gibt noch einiges zu sehen, auch heute noch. Das Ende der Halböffnung ist aber absehbar: "Die Kette ,Blume 2000‘ macht dicht und liefert nicht mehr."

Offen dank Dienstleistungen

Im Reformhaus in der Lindenallee wartet Bianca Scharf auf Kundschaft. "Wir führen Lebensmittel und sind Naturapotheke", erklärt die Inhaberin. Allerdings gehe der Umsatz stark zurück, "eventuell muss ich die Öffnungszeiten anpassen". Ein paar Hundert Meter weiter sind im City-Center ebenfalls viele Läden geschlossen, vor allem Textilläden. Etliche sind aber auch weiter offen. Der Elektronikmarkt "Euronics XXL" zum Beispiel – weil hier auch Dienstleistungen wie Reparaturen angeboten werden. Der Einrichtungsmarkt "Hammer" ebenfalls – er zählt zum Handelsverband Heimwerken - Bauen - Garten. Das Schreibwarengeschäft Mc Paper – weil sich darin auch eine Postagentur befindet. Der Discounter "Pfennigpfeiffer" – er hat einen Paketshop im Laden. Der Angel & Army Shop – dort gibt es Tierfutter zu kaufen. Und Rossmann, Fressnapf, Penny, der Edeka-Markt, Frisöre und Optiker dürfen ohnehin weiter öffnen.