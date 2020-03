Dietrich Schröder

Eberswalde (MOZ) Franziska Anemüller kann die Welt kaum noch verstehen. Als Anästhesistin könnte sie Patienten während Operationen betreuen. Sie könnte Nachtdienste auf Stationen leisten, wichtige Medizin und Spritzen verabreichen.

"Tatsächlich stehe ich seit Monaten als Praktikantin im OP oder bei anderen Behandlungen daneben, darf nichts selbst entscheiden und erhalte weniger Geld als eine Friseuse." Dabei hat die 25-jährige aus Falkenberg bei Eberswalde ein komplettes Medizinstudium in der Tasche. Sechs Jahre war sie an der Medizinischen Universität im polnischen Stettin, hatte in den Semesterferien sowie an vielen Wochenenden im Pflegeheim von Joachimsthal gearbeitet, um dieses kostenpflichtige Studium zu finanzieren. Außerdem erhielt sie ein Stipendium von ihrem jetzigen Arbeitgeber, dem Klinikum in Eberswalde, an dem sie eigentlich auch Ärztin sein will.

"Irgendwann könnte ich vielleicht auch eine Hausarztpraxis führen. So wie es mein Großvater jahrzehntelang gemacht hat." So beschreibt die junge Frau ihre Träume. Doch dabei klingt Verzweiflung in ihrer Stimme. Denn bisher erhält sie in Brandenburg keine Approbation, also die Zulassung als Ärztin.

Der Grund dafür hat die Landespolitik schon vor der Corona-Krise beschäftigt. Vor einem Jahr - kurz, bevor insgesamt mehr als 100 junge Deutsche ihr Medizinstudium in Polen beendeten – führte das polnische Gesundheitsministerium zwei Zusatzbedingungen ein, um als Arzt im Nachbarland anerkannt zu werden: Ein 13-monatiges Praktikum in einer polnischen Klinik und eine mündliche Prüfung zu ethischen Fragen.

"Der Hintergrund ist klar: Die polnische Regierung wollte etwas dagegen tun, dass so viele junge polnische Mediziner ins Ausland gehen", weiß die Deutsche. Die ausländischen Studierenden habe die polnische Politik jedoch nicht im Auge gehabt. "Im Gegenteil: Wir haben in Stettin das gleiche EU-anerkannte Abschlusszertifikat für unser Studium erhalten, wie Dutzende Absolventenjahrgänge vor uns, die damit als Ärzte in ganz Europa zugelassen wurden."

Doch weil Polen die neuen Zusatzbedingungen auch an die EU meldete, entstand ein Problem. Das in Brandenburg für die Ärztezulassung zuständige Landesamt für Soziales und Versorgung verwies darauf, dass Anemüller und andere Stettiner Absolventen nicht die Zusatzkriterien erfüllen, um in Polen Ärzte werden zu können. Und schlussfolgerte daraus, dass man sie auch in Deutschland nicht zulassen könne. Dabei spielt nicht einmal eine Rolle, dass die Falkenbergerin zu jenen drei Dutzend Deutschen gehörte, die das englischsprachige Stettiner Studium erstmals in einem Kooperationsmodell mit Kliniken des Asklepios-Konzerns in Brandenburg durchgeführt hatte. Ihre Praktika während des Studiums haben sie in Schwedt, Prenzlau und anderen deutschen Kliniken absolviert.

"Wir hatten dieses Modell ja gerade geschaffen, um dringend benötigte Nachwuchsärzte für unsere Kliniken zu gewinnen", erläutert der Ärztliche Direktor des Klinikums Schwedt, Professor Rüdiger Heicappell. Doch alle Versuche, den Brandenburger Behörden auch mit Unterstützung des Warschauer Gesundheitsministeriums zu erläutern, dass die deutschen Absolventen die Zusatzkriterien nicht erfüllen müssen, nutzten nichts. Im Gegenteil: Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher beharrt darauf, dass entweder Polen die EU-Richtlinie offiziell ändern müsse, oder dass das bundesdeutsche und das polnische Gesundheitsministerium eine Sondervereinbarung erzielen müssten.

"Die Brandenburger Politik und Behörden verweisen immer darauf, dass andere etwas machen müssten. Eigene Ideen haben sie nicht", kritisiert Heicappell. Seit kurzem kann er darauf verweisen, dass das Gesundheitsministerium von Mecklenburg-Vorpommern eine Alternative vorbereitet: Den Stettiner Absolventen soll die ärztliche Beschäftigung als Angestellte für ein Jahr erlaubt werden. Ein Teil dieser Tätigkeit soll auf ihre Weiterbildung zum Facharzt angerechnet werden.

Franziska Anemüller sieht in diesem Vorschlag zwar keine Dauerlösung: "Denn man muss auch an künftige Stettiner Absolventen denken. Und daran, wie viel Geld man in so einem Jahr verdient", sagt sie. Andererseits sei es gut, dass man im Nachbarbundesland überhaupt an Vorschlägen arbeitet. Denn alle anderen Absolventen aus ihrem Jahrgang, die in Brandenburg arbeiten wollen, sind inzwischen ins Ausland gegangen.

"Dabei könnte und sollte Brandenburg doch ein Vorreiter sein, auch um noch mehr polnische Ärzte für die Uckermark und andere Randregionen zu gewinnen." Völlig unverständlich ist für sie jedoch, wenn jetzt angesichts der Corona-Krise überlegt wird, Medizinstudenten als Helfer in den Kliniken einzusetzen, während sie als Absolventin nicht als Ärztin arbeiten darf.