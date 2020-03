Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit einer mutigen Entscheidung hat die Stadt Schwedt am Mittwochabend Fakten geschaffen, um den Megastau an der Grenzkontrolle und das dadurch entstandene Verkehrschaos in der Stadt und im gesamten Umland abzumildern. Um 18 Uhr sperrte die Stadt die Grenzzufahrt für Lkw über 7,5 Tonnen. Angesichts erster Hilferufe von Discountern, dass Lieferfahrzeuge mit Lebensmitteln im Stau stecken und nicht zu den Märkten gelangen, sah man im Rathaus keine andere Möglichkeit, als die Reißleine zu ziehen. In Abstimmung mit der Polizei wird seither versucht, den Grenzverkehr von Lkw bereits am Pinnower Kreisel beziehungsweise an der PCK-Kreuzung Richtung Norden auf den Autobahn-ÜbergangPomellen umzulenken. Nach Schwedt werden über die alte B2 nur noch Lastkraftwagen gelenkt, die die Stadt Schwedt beliefern.

Eskorte für Lieferverkehr

Am Dienstag hatte sich die Situation im Verkehr bereits weiter zugespitzt. Am Abend hatte der Stau eine Länge von fast 20 Kilometern erreicht. Der Stau zog sich von der Grenze über die komplette Innenstadt von Schwedt, die volle Strecke der B 2 neu, über den Pinnower Kreisel hinaus bis kurz vor Angermünde. Pendler kamen an den einspurigen Abschnitten der Strecke nicht an der Kolonne vorbei, mussten umdrehen und Schleichwege nehmen.

Am Mittwoch drohte die Situation zu eskalieren. Die Polizei musste Lkw mit dringenden Lieferungen für Lidl, Netto und Kaufland in Schwedt mit Blaulicht eskortiert am Lkw-Stau vorbeileiten. Da sich die Situation immer mehr zuspitzte, entschied man im Rathaus, das Lkw-Verbot für die Grenzzufahrt noch an diesem Tag durchzusetzen. Eine Zustimmung der Landesregierung, die für so einen Schritt anzuhören ist, lag bis dahin noch nicht vor. "Wir können aber nicht mehr warten. Die Stadt ist gezwungen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und den Stau aufzulösen, damit Feuerwehr- und Rettungseinsätze nicht gefährdet werden und Busse ungehindert fahren können", erklärte Bürgermeister Jürgen Polzehl. Er wies auf die prekäre Situation der Lkw-Fahrer und vielen Pendler hin, die bis zu sieben Stunden im Stau standen. Für die Lkw-Fahrer bot das DRK an, ein Versorgung an den Staustrecken zu organisieren. Die Stadt orderte bei einem Mietservice mobile Toiletten, die in der Lindenallee und Seelenbinderstraße aufgestellt wurden. Spontan klopften auch Schwedter an die Fensterscheiben der Brummifahrer und fragten, ob sie mit Essen, Wasser oder Kaffee helfen können.

Nach Redaktionsschluss: Die Landesregierung hat die Sperrung in letzter Sekunde untersagt.