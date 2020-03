Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Während der Schulbetrieb wegen der Corona-Krise überall ruht, wird in Bad Saarow an der Gründung einer neuen Einrichtung gearbeitet. Initiator ist der als gemeinnützig anerkannte Verein "Freunde der Schule im Wandel", der erst vor knapp einem Jahr gegründet wurde und nur etwa 20 Mitglieder hat, aber seitdem im Eiltempo arbeitet.

Geht es nach dem Verein, soll die neue Schule bereits im Sommer eröffnen. Ein entsprechender Antrag an das Bildungsministerium ist bereits gestellt. "Freie Schule Bad Saarow" soll die Einrichtung heißen.

Die Idee entstand unter anderem bei den Mitarbeitern und Bewohnern des Bio-Bauernhofs Marienhöhe, darunter Helmut Kolzer, der seit dem vergangenen Jahr als Kandidat der SPD auch in der Gemeindevertretung sitzt. Gearbeitet werden soll an der neuen Schule nach der sogenannten Handlungspädagogik, einer Mischform verschiedener Konzepte, wie Kolzer erläutert. Vor allem die Waldorfpädagogik spiele eine Rolle, aber auch die Lehre von Maria Montessori. Außerdem sollen die Schüler "im echten Leben lernen", wie es im insgesamt 100 Seiten starken Konzept, das der Verein beim Ministerium eingereicht hat, formuliert ist. Konkret heißt das: Auf dem Schulgelände soll es auch einen Bauernhof geben.

Letzteres ist indes eine Idee, die nur mittelfristig umgesetzt werden kann. Denn das Gelände auf Marienhöhe kommt als Standort für die Schule nicht in Frage, wie Kolzer erläutert. "Wir liegen hier planungsrechtlich im Außenbereich, ein Neubau eines Schulgebäudes ist hier daher nicht möglich", sagt er. Der Verein habe aber ein Alternativ-Grundstück in Bad Saarow im Auge. Für die Übergangszeit sei man in Gesprächen mit den Eigentümern anderer Immobilien im Ort. Auch einen Vorvertrag habe man bereits abgeschlossen. Weil das aber noch nicht endgültig ist und auch die Genehmigung aus Potsdam noch aussteht, will Kolzer gegenüber der Öffentlichkeit noch nicht konkreter werden.

Bisher etwa 25 Voranmeldungen

Starten soll die Freie Schule Bad Saarow als Grundschule, wobei jahrgangsübergreifend unterrichtet wird – teilweise lernen Erst- bis Sechstklässler alle gemeinsam, teilweise werden sie geteilt in Lerngruppen der "Primaria" (1. bis 3. Klasse) und der "Sekundaria" (4. bis 6. Klasse). Später soll der Betrieb dann bis zur 10. Klasse erweitert werden. Mit der Resonanz auf die Idee zeigt Kolzer sich zufrieden. Auf der Internetseite des Vereins sind Voranmeldungen möglich. Etwa für 25 Schüler der ersten drei Jahrgänge seien bereits Anträge eingegangen. Die Interessenten kämen überwiegend aus Bad Saarow, aber auch aus der Umgebung des Kurortes und auch aus Berlin von einer Familie, die sich am Scharmützelsee niederlassen will.

Bei allem Optimismus hat der Verein aber auch noch ein Problem zu lösen. Bis zum Stichtag 9. April muss Personal gefunden sein. "Wir müssen eineinhalb Lehrerstellen mit Personen besetzen, die das zweite Staatsexamen abgeschlossen haben", so Kolzer. Außerdem werden die Schüler von sogenannten Lernbegleitern betreut. Kolzer spricht von einem "multiprofessionellen Kompetenzteam", das aus Erziehern und Sozialpädagogen, aber auch Landwirten bestehe.

Neue Sorgen bereitet Kolzer und seinen Mitstreitern nun die Corona-Krise. Er fürchtet, dass Vorstellungsgespräche mit Bewerbern auf die Lehrerstellen möglicherweise nicht mehr stattfinden können und dass sich das Genehmigungsverfahren im Bildungsministerium verzögern könnte. "Wir sind aber im Dialog", sagt er. Eine Anfrage der MOZ beim Bildungsministerium zum Stand des Genehmigungsverfahrens blieb bis Mittwoch unbeantwortet. Um weitere Schüler zu finden, plant der Verein "Freunde der Schule im Wandel" für Mai eine öffentliche Informationsveranstaltung.

