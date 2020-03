Cornelia Link-Adam

Georgenthal (MOZ) Der Berliner Golffahrer hält voll drauf. Umfährt die Sperrbaken, schlängelt sich am Bagger vorbei und kommt nur mit Mühe über die Schotterkante inmitten vom Dorf. Die Bauarbeiter schütteln mit dem Kopf – Ignoranten der Straßensperrung erleben sie derzeit täglich.

Dabei ist das Teilstück der B 5 seit Montag für den Straßenverkehr voll gesperrt. Die Ortsdurchfahrt von Georgenthal wird im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg auf einer Gesamtlänge von knapp 800 Metern durch die Eisenhüttenstädter Firma Oevermann saniert. Am Dienstag und Mittwoch wurden schon gut acht Zentimeter tief die alte Binder- und Deckasphaltschicht von der Straße gefräst. Am Mittwochvormittag waren die Mitarbeiter der Subunternehmer-Firma Kutter aus Luckau-Duben damit beschäftigt, von der Senke aus in Richtung Ortsausgang weitere 38 Zentimeter tief die Schotter-Tragschicht per Maschine aus der Straße zu holen, wird doch dieser Bereich neu grundhaft ausgebaut. "Alles Fräsgut und auch den Schotter bringen die acht Sattelschlepper verschiedener Firmen zur Anlage nach Frankfurt, zur Weiterverwertung im Straßenbau", erklärt René Dähn, Polier bei Oeverman am Mittwochvormittag vor Ort.

Ab Donnerstag beginnt die Neugestaltung der Regenentwässerung der Straße. Nächste Woche ist der Einbau neuer Regenabläufe geplant. Auch sieht man schon einige Lücken im Grünrand vor den Häusern gegenüber des Fußwegs – Suchschächte für die Kabel. Der Gehweg samt Bordrinnen soll auf 540 Meter ebenfalls noch erneuert werden. Viel Arbeit für die Bauleute. "Unser Ziel ist es, Ende Mai mit allem fertig zu sein", sagt Polier Dähn. Das hänge aber auch vom Wetter ab und den Bürgern, die nicht unnütz die Baustelle durchfahren – wie am Dienstag an der Kreuzung von Wilmersdorf kommend. "Die Polizei hat da gut abkassiert."

Die B5-Vollsperrung gilt bis 19. Juni. Die Umleitung ist über Petershagen, Lietzen, B 168 (nach Frankfurt) und B 1 (Richtung Müncheberg) ausgeschildert.