Hans Still

Ützdorf (MOZ) Das war ein Tag mit vielen Gesprächen und niederschmetternden Botschaften am laufenden Band: Vier Mitarbeiter des Wandlitzer Ordnungsamtes sind am Mittwoch durch Geschäfte, Restaurants und sonstige Verkaufseinrichtungen im Gemeindegebiet gezogen, um mit den Inhabern über die neuen Bestimmungen zu reden, die am Mittwoch wegen der Corona-Krise vom Land Brandenburg per Rechtsverordnung erlassen wurden. "Dieser Besuch bringt nichts Gutes", wusste Jaqueline Geiseler vom Ützdorfer Hotel und Restaurant "Jägerheim" gleich, als der weiß-blau lackierte Wagen des Wandlitzer Ordnungsamtes vor der Ausflugsgaststätte hielt.

Wenig später betrat David Mandelkow mit einigem Schriftkram in der Hand den Schankraum und überbrachte die Nachrichten, die für Geschäftsinhaber derzeit so verheerend wirken. Lediglich in der Zeit von 6 bis 18 Uhr darf das Restaurant geöffnet werden. Die Gäste sollen mindestens eineinhalb Meter von einander entfernt sitzen, Tagestouristen soll es möglichst gar nicht mehr geben. "Die Einhaltung der Bestimmungen wird kontrolliert", bestätigt Mandelkow eine entsprechende Nachfrage. Bis zu zwei Jahren Haft soll es sogar bei schwersten Zuwiderhandlungen hageln, der Gesetzgeber meint es derzeit besonders ernst mit der Corona-Krise.

Für das Team im "Jägerheim" verschärft sich damit die Situation. "20 Pensionsgäste hatten wir bis gestern, jetzt sind es noch acht. Alles ungeplante Abreisen", berichtet Jaqueline Geiseler. Dramatisch gerät auch der Blick auf die kommenden Wochen. "Bis eben war der Kalender noch voller gebuchter Veranstaltungen", bestätigt Horst Geiseler, der mit seinen 69 Jahren noch immer regen Anteil am Geschehen in der Gaststätte nimmt, aber schon vor sieben Jahren die Verantwortung an seinen Sohn Ralf abgegeben hat. Was der Senior andeutet, unterstreicht die Schwiegertochter. "Bis Anfang Mai haben wir lauter Absagen bekommen, das sind Verluste von 75 000 Euro, die wir nie wieder reinholen können."

Dabei kommen die Absagen meist gar nicht zuerst von den Jubilaren oder sonstigen Ehrengästen, die mit ihren Familien in Ützdorf feiern wollten. "Die Leute haben Angst, bei ihren Feiern allein zu sein. Die täglichen Nachrichten in den Medien wirken eben, die Angst vor dem Virus ist riesengroß. Keiner will mehr Feiern besuchen", erzählt Jaqueline Geiseler.

Gerüchte machen die Runde

Ordnungsamtsmitarbeiter David Mandelkow nimmt diese Nachrichten mit Bedauern auf. "Wir können das leider nicht ändern, sondern müssen die Nachrichten leider nur überbringen", sagt er, bevor er seine Fahrt in Richtung Lanke fortsetzt, um dem nächsten Gastronom die neuen Vorschriften zu überbringen. Weitere Informationen machen im Gastraum die Runde. So hätte ein Barnimer Gerüstbauer angeblich am Dienstag 25 Mitarbeiter entlassen, diverse Geschäfte wurden in Bernau und Wandlitz gar nicht erst eröffnet. "Was soll das werden, die Leute brauchen doch Arbeit und Geld, um ihr Leben zu finanzieren", zeigt Jaqueline Geiseler Mitgefühl. Ihr Schwiegervater berichtet von den Bemühungen, die Stammbelegschaft im Betrieb zu halten. "Einige Mitarbeiter sind seit acht Jahren bei uns, wir wollen sie auch nicht verlieren", bekräftigt er und hofft, dass den vollmundigen Zusagen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auch Taten folgen. Schon vor Tagen habe sein Sohn demnach Kurzarbeitergeld für Mitarbeiter beantragt, eine Antwort habe es seitdem nicht gegeben - kein gutes Signal.

Mit größten Sorgen verfolgt Horst Geiseler die Entwicklung im Land. So schließt er für die nächsten Tage Ausgehverbote nicht mehr aus und sieht dann noch größere Folgen auf die touristischen Betriebe zukommen. "Das kann für uns alle verheerend werden", fasst Geiseler zusammen, der ja nicht nur Gastronom im Ruhestand, sondern aktiver Vorsitzender des Tourismusverein Naturpark Barnim ist. Rund 130 Mitglieder zählt der Verein, darunter sind große Unternehmen wir die Eberswalder Wurst GmbH mit Sitz in Britz, viele Gastronomen, Pensionsbesitzer oder auch Privatpersonen, deren Herz für den Tourismus schlägt.