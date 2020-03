Kontakte und Hilfe

Auf der Internetseite der Wito Barnim sind unter wirtschaft-barnim.de umfangreiche Informationen für die heimische Wirtschaft zu finden. Ansprechpartner sind unter Telefon 03334 59231 sowie unter E-Mail heinrich@wito-barnim.de zu finden. Auch der Unternehmerverband Barnim bietet Informationen an.

Auch die IHK Ostbrandenburg bietet Existenzgründern sowie Unternehmern wie gehabt Beratungen an, die auch telefonisch stattfinden können. Nächster Termin ist der 1. April im IHK-Regionalcenter Barnim Uckermark in Eberswalde in der Heegermühler Straße 64. Die IHK-Experten beraten zu Themen wie Investitionsvorbereitung, Finanzierung, Fördermöglichkeiten, Brancheninformationen, Kooperationsmöglichkeiten, Gewerberecht und Genehmigungen, Krisenbewältigung in der aktuellen schwierigen Situation sowie Unternehmensnachfolge. Die Gespräche sind vertraulich und kostenfrei. Termine werden jederzeit unter Telefon 03334 25370 oder per E-Mail unter gsebw@ihk-ostbrandenburg.de vergeben.⇥li