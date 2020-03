Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Wie krank ist Brandenburg eigentlich aktuell? Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verdeutlichte am Mittwoch in einer gemeinsamen Sondersitzung von Sozial- und Innenausschuss im Landtag, wie schwer es fällt, die Situation punktgenau zu erfassen. Sie sprach zu Beginn der Sitzung davon, dass die Zahl der Corona-Infizierten von 114 über Nacht auf 126 gestiegen sei.

Wenige Minuten später veröffentlichte ihr Ministerium bereits andere Zahlen: 159 Brandenburg galten inzwischen als offiziell infiziert. Am späten Nachmittag zeigte die Statistik dann schon 171 und damit eine gravierende Erhöhung zum Vortag. Die Zahlen werden rasant ansteigen, versuchte Nonnemacher die Situation zu beschreiben und demnächst auch die ländlichen Räume erreichen. Die Gesundheitsämter kämen schon jetzt kaum noch nach, die Fälle weiterzuleiten.

Zusammen mit Innenminister Michael Stübgen (CDU) versuchte Nonnemacher einen aktuellen Überblick über die Situation zu geben. Auf der Habenseite: Das Krisenzentrum im Innenministerium, das die Koordinierung der Maßnahmen mit dem Bund, dem Robert-Koch-Institut und den Landkreisen übernommen hat, ist technisch das best-ausgerüstete in Deutschland, so der Innenminister. Das Personal ist durch Hochwasser und Waldbrände erfahren. Allein, derartige Katastrophen erstreckten sich immer auf einzelne Regionen, jetzt geht es um das gesamte Land.

Die nächste Botschaft: Schutzkleidung ist vorhanden, weiteres Material ist bestellt. Unklar bleibt, ob es auf weitere Bevölkerungsgruppen verteilt werden muss. Erste Zulieferer für Krankenhäuser wurden mit der Forderung konfrontiert, dass die Fahrer Atemmasken tragen sollen. Nonnemacher verwies auf einen Fall, wo in einem Baumarkt in Rathenow genau die Atemmasken in großen Stückzahlen zum Verkauf angeboten wurden, die anderenorts gesucht werden – ein Unding, so die frühere Medizinerin.

Was ist mit Verkäuferinnen in Lebensmittelläden? Werden auch sie früher oder später Schutzkleidung oder wenigstens Masken und Handschuhe erhalten, wurde aus den Reihen der Abgeordneten gefragt. Die Politik, hieß es an dieser und anderen Stellen, hat noch nicht auf alles eine Antwort.

Apropos Abgeordnete: Der doppelt besetzte Ausschuss tagte extra im Plenarsaal, damit sich die Parlamentarier weit auseinander setzen konnten. Lediglich die AfD-Fraktion saß in großer Besetzung einer neben dem anderen. Linke und Grüne kritisierten das als schlechtes Beispiel und Missachtung der für die Bevölkerung ausgegebenen Vorsichtsmaßnahmen. Von der größten Oppositionspartei kamen Fragen nach Schutzausrüstungen (Birgit Bessin) und aufgeregte Schilderungen von unzufriedenen Polizisten und "tumultartigen" Szenen in der aufgeregten Bevölkerung (Daniel Freiherr von Lützow).

Es gibt Streitigkeiten, wenn einzelne Kunden versuchen, Läden leer zu kaufen, räumte Stübgen ein. Von Tumulten sei man Gottseidank weit entfernt. Versorgungsengpässe seien nicht zu erwarten, die Lager der Großhändler seien gut gefüllt, berichtete Stübgen. Ein Problem stellen die fehlenden Fahrer dar, die zu Teil aus Osteuropa nicht einreisen können. Sollte sich die Situation verschärfen, könne an dieser Stelle die Bundeswehr eingesetzt werden. Auch Nonnemacher warnte vor Hamsterkäufen – aber auch vor Panikmache. "Gute Menschen sind nicht per Gesetz herstellbar", schob sie nach. Wichtig sei, dass sich die Situation nicht zu einer Angst-Epidemie auswachse und die Möglichkeiten nicht verbaut werden, die Krankheit rational zu bekämpfen.

Der Innenminister räumte ein, dass die eine oder andere Schutzkleidung in den Einsatzwagen der Polizei ausgetauscht werden muss. Aber es gebe dabei keine Engpässe. Er informierte, dass die Fachhochschule der Polizei in Oranienburg den Betrieb eingestellt hat und die Anwärter zur Verstärkung der Beamten herangezogen werden können.