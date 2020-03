Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Fast paradiesische Zustände herrschen derzeit in den Angermünder Kitas, wäre nicht der Hintergrund ernst. Eine Erzieherin kümmert sich um ein, zwei Kinder. So einen traumhaften Betreuungschlüssel erleben gerade die beiden größten Tagesstätten in der Stadt, die Kita "Knirpsenland" und das "Haus der kleinen Zwerge". Grund sind die landesweit seit Mittwoch angeordneten Kitaschließungen. Nur für Eltern in besonderen Berufsgruppen wie im Gesundheitswesen oder in der Pflege wird eine Notbetreuung der Kinder sicher gestellt. Dafür müssen die Eltern einen Antrag beim Jugendamt stellen. "Wir haben am Montag alle Eltern per Infobrief und Aushänge darüber informiert und Antragsformulare verteilt, bestätigt Claudia Honig, Leiterin der Kita "Knirpsenland". Allerdings sei der Bedarf sehr gering. Nur drei Anträge seien bisher für ihre Einrichtung im Umlauf. "Die Eltern haben sehr ruhig und besonnen auf die Situation reagiert, es ist schon eine fast unheimliche Stille", so Claudia Honig. Ihre Erzieherinnen stehen auf Abruf, um im Bedarfsfall sogar Einzelbetreuung zu gewährleisten. "Wir haben einen sehr hohen Personal-Krankenstand, auch einige junge Mütter, sodass uns die Situation sogar entgegen kommt." Ähnlich sieht es in der Kita "Haus der kleinen Zwerge" aus. Momentan seien nur 15 der insgesamt rund 140 Kinder zur Betreuung angemeldet. "Die Genehmigungen vom Jugendamt stehen zwar noch aus, aber viel mehr werden es wohl nicht", bestätigt Leiterin Martina Pomerening. "Die Kinder werden nur zu zweit von einer Erzieherin, überwiegend ihren vertrauten Bezugspersonen, in jeweils anderen Gruppenräumen betreut, die auch separate Waschräume haben. So können Kontakte weitgehend vermieden werden. Auch beim Spielen im Garten spricht man sich ab, wer welchen Bereich nutzt oder spazieren geht.

Heimarbeit für Lehrer über 50

In den Angermünder Schulen herrscht gähnende Leere in den Klassenzimmern, doch die Lehrer müssen trotzdem in die Schule. Seit gestern hat das Bildungsministerium jedoch die Anwesenheitspflicht der Landesbediensteten gelockert und Lehrern, die zu den Risikogruppen gehören, wie Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie allen über 50 Jahre Heimarbeit verordnet. In der Ehm Welk-Oberschule schickt Schulleiter Frank Bretsch deshalb alle seiner insgesamt 60 Kollegen nach Hause, die zu diesen Risikogruppen gehören. "Sie können noch dringende Arbeiten in der Schule erledigen, zum Beispiel die Elternbriefe zu Lerngutachten. Und dann arbeiten sie von zu Hause aus." Die anderen kommen weiter täglich in die Schule. Allerdings haben wir Dienstpläne erarbeitet, welche Fachkonferenzen an welchen Tagen welche Räume nutzen", sagt Frank Bretsch. Mit den Schülern und Eltern stehen alle Lehrer per Internet, Telefon und Post in Kontakt, um so wenig wie möglich Unterrichtsstoff zu versäumen. Auch Zensuren können vergeben werden. Auf der Schulhomepage gibt es unter dem Button "Corona" alle Aufgaben und Hinweise. "Es sind keine Ferien", betont Bretsch und ist dennoch traurig, dass seine Schule nun so leer ist. "Das tut mir am meisten weh! Aber wir versuchen, unseren Bildungsauftrag zu erfüllen und ganz besonders die Zehntklässler bestmöglich auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten." Die hätten nach den Osterferien begonnen, wurden nun auf Ende Mai verschoben. Vorerst.