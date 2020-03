Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Modegeschäft Casa Bonita an der Friedrich-Ebert-Straße ist die Inhaberin Iris Zantow am Mittwochvormittag für ihre Kundschaft da, als wären die von Bund und Land verfügten großflächigen Ladenschließungen nie angeordnet worden. "Ich will mir wenigstens einen Hauch von Normalität bewahren", sagt die Einzelkämpferin, die in ihrer Entscheidung, das Geschäft zu öffnen, einen "Akt des zivilen Ungehorsams" sieht. Es könne doch nicht hingenommen werden, dass die panische Angst vor dem Virus das öffentliche Leben in Deutschland und Europa lahmlege und die Wirtschaft ruiniere. Natürlich sei es wichtig, sich keinem unnötigen Ansteckungsrisiko auszusetzen. "Aber das kann ich doch auch, in dem ich ausreichend Abstand halte und mir regelmäßig und gründlich die Hände wasche", betont Iris Zantow, die nicht weiß, wie lange sie den Behörden trotzen kann, indem sie ihr Geschäft geöffnet lässt.

Bei Herrenausstatter Olaf Lerch in der Friedrich-Ebert-Straße kommt hingegen kein Kunde mehr ins Geschäft. Ein Werbe-Aufsteller versperrt die Eingangstür, die offen steht.

Unbürokratische Hilfe wichtig

"Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass alle sozialen Kontakte zurückgefahren werden", sagt der Einzelhändler, der sich aber klarere Ansagen zu den Ladenschließungen gewünscht hätte. "Niemand weiß, wie lange der Ausnahmezustand anhält", betont er. Ein Monat ohne Umsatz lasse sich vielleicht aushalten, danach werde es schwer.

Auch Mary’s Naturmoden bleibt an der Friedrich-Ebert-Straße vorerst geschlossen. "Wenn zu solch drastischen Maßnahmen gegriffen wird, muss es für die betroffenen Einzelhändler eine unbürokratische finanzielle Unterstützung geben", fordert Mary Schreiber, die sich darüber den Kopf zerbricht, wie sie die Miete für den April aufbringen soll.

Im Altstadt-Carrée hat Dana Kasch, die Inhaberin von Kokada-Fashion, eine große Bitte an ihre Kundschaft. "Es wäre super, wenn die Leute jetzt nicht ins Internet ausweichen würden, um Mode zu bestellen", sagt die Geschäftsfrau, die im geschlossenen Laden noch ein paar Büroarbeiten erledigt. Wenn die Corona-Krise irgendwann überstanden sei, werde jeder Cent an Einnahmen in den Geschäften vor Ort benötigt. Grundsätzlich halte sie die verfügten Ladenschließungen für sinnvoll. Es sei nur fraglich, warum zum Beispiel Friseure nicht davon betroffen seien, obwohl die einen viel engeren Kundenkontakt hätten.

In der geschlossenen Buchhandlung Mahler an der Eisenbahnstraße findet es Brigitte Puppe-Mahler "schrecklich ungerecht", dass die Buchläden in Berlin öffnen dürfen, die in Brandenburg aber nicht. "Das ist zweierlei Maß", urteilt sie. Ihrer Kundschaft bietet die Einzelhändlerin an, die Bestellmöglichkeiten per Telefon und WhatsApp unter Tel. 03334 239231, per Fax an Tel. 03334 287832, per Mail an ebw-buch@gmx.de oder im Internet unter www.ebw-buch.de zu nutzen. "Das alles ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr möglich", sagt die Buchhändlerin.

Zentrale lehnt Kommentar ab

Auch die Gutenberg-Buchhandlung in der Rathauspassage verzichtet fürs Erste zwangsweise darauf, direkt mit der Kundschaft in Kontakt zu treten. Dort können Bestellungen montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr beauftragt werden – telefonisch unter 03334 24840, per Mail an info@gutenberg-buch.de oder im Netz unter www.gutenberg-buch.de.

Auf die Ladenschließung reagiert Nicole Arndt, Inhaberin vom Gänseblümchen an der Friedrich-Ebert-Straße, indem sie einen Lieferservice aufbaut. "Jeden Donnerstag und Freitag liefern wir Blumensträuße ab einem Wert von 15 Euro aus und nehmen Bepflanzungen ab einem Wert von 20 Euro vor", sagt die Geschäftsfrau. Die Bestellungen dafür müssten in der Woche zuvor bis Mittwoch per Mail an gaensebluemchen2014@gmail.com oder per WhatsApp an 0152 03554956 aufgegeben werden.

In der Rathauspassage geht der Verkauf beim Discounter TEDi weiter, obwohl das Sortiment keine Ausnahmegenehmigung rechtfertigt. Die Zentrale in Dortmund gibt dazu keinen Kommentar ab.